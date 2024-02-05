Какие цены на лук "светят" украинцам. Озвучен свежий прогноз

По состоянию на начало февраля 2024 года цены на репчатый лук на оптовом рынке "Шувар" во Львове остаются стабильными и составляют от 12 до 14 грн за килограмм.

Что сейчас с ценами на лук на украинском рынке

Конечно, цена овоща зависит от качества, региона и размера партии. Отмечается, что на рынке много предложений мелкого лука, что является результатом сортировки продукции. Цены на такой лук не выше 6-7 грн за килограмм.

Импорт лука растет

Импорт овощей, в частности лука, значительно вырос с 2021 по 2023 годы. Доля импорта на рынке лука выросла с 2% в 2021 году до 13% в 2022-2023 годах, что свидетельствует об увеличении зависимости от импортированных поставок из-за уменьшения производства.

Восстановление производства

Несмотря на потерю до 80% площадей и инфраструктуры по выращиванию, хранению и доработке лука в южных регионах Херсонской области из-за военных действий, Украине удалось возобновить производство лука всего за один год. Это позволило стране начать экспорт лука, в частности, в Румынию.

Экспортные возможности

Рост поставок лука из Украины в страны ЕС может поддержать цены на внутреннем рынке, особенно на продукцию высокого качества. Однако для значительного влияния на рынок необходимо существенно нарастить объемы поставок, которые остаются сравнительно небольшими.

В целом рынок репчатого лука в Украине и показывает определенную стабильность цен и одновременно зависимость от импорта, но также демонстрирует положительные тенденции восстановления производства и потенциал для развития экспорта.

Цены на лук в магазинах.

Пока цены на лук в украинских супермаркетах стартуют от 13.90 гривен за килограмм. Такое предложение на овощ можно увидеть, например, в сети магазинов "Сільпо".

Цена на лук в магазинах (Скриншот)