Какие специальности будут сохранены для поступления на госбюджет: перечень

Как изменится обучение на госбюджете в 2024 году

Государственный заказ будет сохранен для специальностей, в которых есть общественная потребность – безопасность и оборона, государственный сектор, медицина, искусство, педагогика. Также государственный заказ будет сохранен для специальностей с особой поддержкой государства. Другие специальности будут иметь минимальное количество бюджетных мест.

Государственный заказ не будет предусмотрен по заочной форме обучения и на подготовку младших бакалавров. Кроме того, законодательством будет предусмотрено право государственного заказчика и обязанность студента на контрактную отработку по распределению после получения образования.

Контракт по трудоустройству будет подписываться после 50% срока обучения. После контрактирования стипендия студента повысится и будет равна размеру минимальной заработной платы. Другие поступающие смогут получить государственную поддержку в получении высшего образования в виде гранта на оплату обучения.

Размер образовательного гранта будет иметь прямую зависимость от результатов национального мультипредметного теста. По расчетам МОН размер гранта на получение высшего образования будет колебаться от 15 до 50 тысяч грн.

В Министерстве образования и науки ожидают, что грантовая система оплаты обучения в высших учебных заведениях заработает уже с сентября 2024 года.

Соответственно изменения будут касаться поступающих, которые будут участвовать во вступительной кампании.

В 2024 году особая поддержка государства предоставляется 61 специальности в 13 отраслях знаний.

Зачисление абитуриентов на специальности, которым оказывается особая поддержка, имеет определенные особенности.

В частности, при поступлении на указанные специальности для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка) применяется отраслевой коэффициент к конкурсному баллу 1,02 для поданных заявлений с приоритетностью 1 и 2.

Также для зачисления на такие специальности поступающим для получения степени бакалавра может к конкурсному баллу добавляться балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов заведения высшего образования.

Для специальностей, которым предоставляется особая поддержка, также применяется квалификационный минимум государственного заказа – минимальное количество поступающих, которое может быть рекомендовано на открытое конкурсное предложение при адресном размещении бюджетных мест для открытия набора на него.

Определяется квалификационный минимум государственного заказа заведениями высшего образования. Если квалификационный минимум государственного заказа для открытого конкурсного предложения не установлен, он считается равным одному месту.

Также учреждения высшего образования могут самостоятельно перераспределять максимальные объемы государственного заказа по любым специальностям в пользу специальностей, которым оказывается особенная поддержка.

Кроме того, для указанных специальностей применяются отдельные условия при переводе вакантных мест государственного заказа.

На какие специальности будет госзаказ

Образование:

Дошкольное образование

Начальное образование

Среднее образование (математика, биология и здоровье человека, химия, география, физика, информатика, трудовое обучение и технологии, естественные науки)

Защита Украины

Профессиональное образование (по специализациям)

Естественные науки:

Науки о Земле

Физика и астрономия

Прикладная физика и наноматериалы

Математика и статистика:

Математика

Статистика

Механическая инженерия:

Прикладная механика

Материаловедение

Отраслевое машиностроение

Авиационная и ракетно-космическая техника

Судостроение

Металлургия

Электрическая инженерия:

Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

Энергетическое машиностроение

Атомная энергетика

Теплоэнергетика

Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика

Автоматизация и приборостроение:

Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и роботехника

Информационно-измерительные технологии

Микро- и наносистемная техника

Химическая и биоинженерия:

Химические технологии и инженерия

Электроника и телекоммуникации:

Электронные коммуникации и радиотехника

Авионика

Производство и технологии

Пищевые технологии

Технологии легкой промышленности

Технологии защиты окружающей среды

Горничество

Нефтегазовая инженерия и технологии

Деревообрабатывающие и мебельные технологии

Архитектура и строительство:

Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии

Аграрные науки и продовольствие:

Агрономия

Защита и карантин растений

Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство

Технология производства и переработки продукции животноводства

Лесное хозяйство

Садово-парковое хозяйство

Водные биоресурсы и аквакультура

Агроинженерия

Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы:

Государственная безопасность

Безопасность государственной границы

Военное управление (по видам вооруженных сил)

Обеспечение войск (сил)

Вооружение и военная техника

Гражданская безопасность:

Пожарная безопасность

Гражданская безопасность

Транспорт: