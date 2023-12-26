Что нужно знать об употреблении углеводов, чтобы не подвергаться опасности
Углеводы обязательно должны присутствовать в рационе человека, потому что они необходимы организму. Однако следует понимать, что существуют "цельные" углеводы и "рафинированные". Именно последние могут быть опасны для нашего здоровья.
Что нужно знать об углеводах и какие продукты с ними следует выбирать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.
Как отмечает специалист, не все углеводы одинаково полезны. Существует много разных типов продуктов, содержащих углеводы, и они могут отличаться по своему влиянию на здоровье.
Иногда углеводы делятся на "простые" и "сложные", или "цельные" и "рафинированные".
"Цельные углеводы подвергаются минимальной обработке и содержат клетчатку, содержащуюся в пище в природном виде, тогда как рафинированные углеводы подвергаются большей обработке, и из них удаляется или изменяется природная клетчатка", - объясняет Ольга Безуглая.
Примеры цельных углеводов:
- Овощи
- Киноа
- Ячмень
- Бобовые
- Картофель
- Цельные зерна
- Овес
- Картофель
Рафинированные углеводы:
- Подслащенные сахаром напитки
- Белый хлеб
- Выпечка
- Другие изделия из белой муки
"Многочисленные исследования показывают, что потребление рафинированных углеводов связано с такими заболеваниями как ожирение и диабет 2 типа", - предупреждает диетолог.
Рафинированные углеводы, как правило, вызывают скачки уровня сахара в крови, что может привести к дальнейшему падению, которое может спровоцировать голод и вызвать тягу к пище.
Они также содержат сахар, который следует ущемлять, поскольку диеты с высоким содержанием сахара связаны с повышенным риском многих хронических заболеваний.
Хотя важно ограничивать рафинированные углеводы и добавленный сахар, цельные углеводы должны быть частью сбалансированного рациона.
Цельные пищевые источники углеводов богаты питательными веществами и клетчаткой и не вызывают таких же скачков и падений уровня сахара в крови.
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