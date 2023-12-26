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Что нужно знать об употреблении углеводов, чтобы не подвергаться опасности

Вторник 26 декабря 2023 07:42
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Что нужно знать об употреблении углеводов, чтобы не подвергаться опасности Какие углеводы могут навредить здоровью человека (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Ольга Безуглая

Углеводы обязательно должны присутствовать в рационе человека, потому что они необходимы организму. Однако следует понимать, что существуют "цельные" углеводы и "рафинированные". Именно последние могут быть опасны для нашего здоровья.

Что нужно знать об углеводах и какие продукты с ними следует выбирать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.

Как отмечает специалист, не все углеводы одинаково полезны. Существует много разных типов продуктов, содержащих углеводы, и они могут отличаться по своему влиянию на здоровье.

Иногда углеводы делятся на "простые" и "сложные", или "цельные" и "рафинированные".

"Цельные углеводы подвергаются минимальной обработке и содержат клетчатку, содержащуюся в пище в природном виде, тогда как рафинированные углеводы подвергаются большей обработке, и из них удаляется или изменяется природная клетчатка", - объясняет Ольга Безуглая.

Примеры цельных углеводов:

  • Овощи
  • Киноа
  • Ячмень
  • Бобовые
  • Картофель
  • Цельные зерна
  • Овес
  • Картофель

Рафинированные углеводы:

  • Подслащенные сахаром напитки
  • Белый хлеб
  • Выпечка
  • Другие изделия из белой муки

"Многочисленные исследования показывают, что потребление рафинированных углеводов связано с такими заболеваниями как ожирение и диабет 2 типа", - предупреждает диетолог.

Рафинированные углеводы, как правило, вызывают скачки уровня сахара в крови, что может привести к дальнейшему падению, которое может спровоцировать голод и вызвать тягу к пище.

Они также содержат сахар, который следует ущемлять, поскольку диеты с высоким содержанием сахара связаны с повышенным риском многих хронических заболеваний.

Хотя важно ограничивать рафинированные углеводы и добавленный сахар, цельные углеводы должны быть частью сбалансированного рациона.

Цельные пищевые источники углеводов богаты питательными веществами и клетчаткой и не вызывают таких же скачков и падений уровня сахара в крови.

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