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Первые симптомы гриппа: что категорически нельзя делать

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Четверг 29 сентября 2022 18:12
Первые симптомы гриппа: что категорически нельзя делать Фото: Первые признаки гриппа и что делать нельзя (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Украину уже начали атаковать первые осенние вирусы и определить, чем именно вы заболели, не так уж и просто. При появлении первых симптомов заболевания нужно обратиться к врачу.

Какие первые симптомы гриппа у взрослых и что делать категорически нельзя, рассказали специалисты Healthline.

Как выглядят первые признаки гриппа

Симптомы гриппа очень похожи на обычную простуду и коронавирус, но есть некоторые отличительные черты. Признаки гриппа проявляются намного быстрее, они более тяжелые и держатся немного дольше. К ранним признакам относятся:

  • Сильная усталость
  • Внезапная лихорадка (температура от 38 градусов)
  • Першение или боль в горле
  • Кашель
  • Озноб
  • Боль в мышцах и во всем теле
  • Насморк

На ранних стадиях гриппа лихорадка является обычным явлением, но не у всех людей она бывает. Самая отличительная черта - симптомы появляются внезапно и очень быстро.

Что категорически нельзя делать при первых симптомах гриппа

Не ходите на работу или учебу. Человек с гриппом заразен за день или два до появления симптомов и остается заразным в течении 5-7 дней после ухудшения самочувствия.

Не пожимайте людям руки и не обнимайте их. Если вы не хотите стать распространителем вируса, избегайте физического контакта с другими людьми, не обменивайтесь с ними едой или напитками.

Не заставляйте себя. Грипп - это прогрессирующее заболевание, а это значит, что симптомы будут ухудшаться до начала выздоровления. Лишение организма отдыха в первые дни болезни может привести к тому, что время для выздоровления будет увеличиваться.

Избегайте обработанных пищевых продуктов и сахара. Такие продукты не дают питательных веществ вашему организму, а значит и сил для выздоровления.

Не пропускайте приемы пищи. При гриппе аппетита обычно нет и можно есть меньше, но вашему организму нужны питательные вещества для борьбы с вирусом. Отличными вариантами станут супы, йогурты, овсянка, фрукты, овощи, бульон.

Не ходите в людные места. Грипп очень заразен, поэтому ограничьте посещение людных мест, чтобы не стать распространителем вируса.

Будьте осторожны с недоказанными травяными средствами. Травы и различные добавки не проходят проверку на качество, упаковку и безопасность, поэтому будьте осторожны с такими препаратами. Обязательно обратитесь за консультацией к врачу и покупайте только в надежных местах.

Не курите. Грипп - это респираторное заболевание, а курение раздражает легкие и ухудшает симптомы.

Кстати, ранее мы писали о том, что Комаровский дал 7 советов по поводу профилактики ОРВИ осенью.

А еще рассказывали о том, что инфекционисты опасаются в этому году твиндемии - одновременными эпидемиями гриппа и коронавируса.

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