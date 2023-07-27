RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие семейные обстоятельства дают право на отпуск военному: условия и количество дней отдыха

Как военному получить отпуск по семейным обстоятельствам (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Украинские военные имеют право взять отпуск по семейным обстоятельствам, если для этого есть уважительная причина. В течение года можно взять такой отпуск длительностью не более 10 дней.

Когда и на какую длительность военному могут предоставить отпуск по семейным обстоятельствам, рассказали в пресс-службе ЛОТЦК и СП.

Причины для отпуска по семейным обстоятельствам

1. По семейным обстоятельствам без сохранения денежного обеспечения до 10 календарных дней - в случае заключения военнослужащим брака.

2. До 7 дней без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и назад - в случае тяжелого состояния здоровья или смерти жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочери), пасынка (падчерицы), родного брата или сестры, отца или матери супруги, или лица, у которого военнослужащий находился на воспитании.

3. До 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников (родных).

4. До 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно - в случаях пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащих или родных по крови или браку.

5. До 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо - предоставляется по решению командира (начальника) воинской части и предоставляется один раз в течение календарного года.

6. По семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия не более 10 дней в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, в особый период во время действия военного положения без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более 2 суток в один конец.

Как оформить такой отпуск

Написать рапорт непосредственно на имя командира части.

Приложить к рапорту документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам - медицинская справка, свидетельство о рождении или смерти.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из мужчин может выехать из Украины с 1 августа.

А еще рассказывали о том, кого из украинских студентов могут мобилизовать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в УкраинеПризыв в армию