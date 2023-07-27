Какие семейные обстоятельства дают право на отпуск военному: условия и количество дней отдыха

Причины для отпуска по семейным обстоятельствам

1. По семейным обстоятельствам без сохранения денежного обеспечения до 10 календарных дней - в случае заключения военнослужащим брака.

2. До 7 дней без учета времени, необходимого для проезда на место проведения отпуска и назад - в случае тяжелого состояния здоровья или смерти жены (мужа), отца (матери), отчима (мачехи), сына (дочери), пасынка (падчерицы), родного брата или сестры, отца или матери супруги, или лица, у которого военнослужащий находился на воспитании.

3. До 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти других родственников (родных).

4. До 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно - в случаях пожара или иного стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащих или родных по крови или браку.

5. До 3 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо - предоставляется по решению командира (начальника) воинской части и предоставляется один раз в течение календарного года.

6. По семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия не более 10 дней в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации, в особый период во время действия военного положения без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более 2 суток в один конец.

Как оформить такой отпуск

Написать рапорт непосредственно на имя командира части.

Приложить к рапорту документы (копии, нотариальные копии), подтверждающие обстоятельства необходимости срочного отпуска по семейным обстоятельствам - медицинская справка, свидетельство о рождении или смерти.