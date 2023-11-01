Какие ежедневные привычки снижают ваш иммунитет: мы постоянно совершаем эти ошибки

Нехватка сна

Недостаток сна может повышать риск заражения вирусами или микробами. И организму понадобится значительно больше времени, чтобы выздороветь. Так как организм не сможет вырабатывать необходимое количество клеток и белков, которые борются с инфекциями. Ваше тело выделяет определенные белки, которые помогают иммунной системе (цитокины) - только во время сна.

Тревога и стрессы

Стрессы и постоянное беспокойство - не лучшие друзья в борьбе против вирусов и микробов. Тревожность может ослабить иммунный ответ буквально за 30 минут. Постоянный стресс наносит ущерб организму и затрудняет борьбу со многими вирусами. Поговорите с врачом, если стресс и тревожность мешает вашей нормальной жизни.

Низкий уровень витамина D

Этот витамин очень важен для организма, он нужен для крепких костей и здоровых клеток крови. А еще он помогает укрепить вашу иммунную систему. Ключевой источник - солнечный свет. Также его можно получить из яиц, жирной рыбы и обогащенных продуктов - молока и хлопьев.

Лекарства

Существует много лекарственных препаратов, которые могут снижать иммунитет. Это лекарства для лечения аллергии, артрита, волчанки, синдрома раздраженного кишечника и трансплантации органов. Кортикостероиды, ингибиторы TNF при воспалении и химиотерапии при раке. Обсудите это со своим врачом.

Мало овощей и фруктов

Такие продукты способны помочь вашему организму вырабатывать больше лейкоцитов, необходимых для борьбы с инфекциями. Свежие продукты, орехи и семена содержат много цинка, бета-каротина, витаминов А, С и Е, и других питательных средств, необходимых для здорового организма. Растительные продукты также насыщают организм клетчаткой, которая помогает снизить процент жира в организме и укрепить ваш иммунный ответ.

Курение

Дым может вызывать необратимые процессы в легких. Если вы курите регулярно, то у вас могут возникнуть проблемы с дыханием и появится более высокий риск легочных инфекций.

Это касается никотина из сигарет, жевательного табака, марихуаны, вейпинга и любого другого источника для курения. Химические вещества в жидкости для электронных сигарет также подавляют иммунный ответ.

Питание с высоким содержанием жиров

Масла могут препятствовать борьбе лейкоцитов с микробами. А питание с высоким содержанием жиров со временем может нарушить баланс бактерий в кишечнике, которые помогают в иммунном ответе. Употребляйте нежирные молочные продукты без добавления сахара, нежирный белок (морепродукты, индейка, курица, нежирные куски говядины). Кроме того, ожирение повышает вероятность заболевания гриппом и другими инфекциями.

Мало свежего воздуха

Солнечный свет помогает активизировать специальные клетки вашей иммунной системы (Т-клетки), которые помогают бороться с инфекцией. Но пребывание на природе имеет и другие преимущества. Многие растения вырабатывают фитонциды и другие вещества, которые вы вдыхаете, и они укрепляют вашу иммунную функцию.

Алкоголь

Достаточно выпить большую дозу алкоголя вечером, чтобы замедлить иммунный ответ своего организма на 24 часа. И частое употребление алкоголя в больших количествах со временем притупляем способность вашего организма к самовосстановлению. Это может стать причиной возникновения заболеваний печени, пневмонии, туберкулеза и некоторых видов рака.

Горе

Несколько исследований подтверждают, что горе, особенно, если оно длится долго, может подавить иммунитет вашего организма. Эффект может сохраняться в течение 6 месяцев и дольше, если ваше горе глубоко или не проходит. Обсудите это со своим врачом или специалистом в области психического здоровья, если вам нужна помощь в связи с утратой или травмирующим событием.

Нехватка физических упражнений

Регулярные аэробные упражнения помогают вашему организму бороться с болезнями, вызванными вирусами и бактериями. Отчасти это связано с тем, что он помогает крови более эффективно циркулировать по вашему телу, а это означает, что вещества, которые борются с микробами, попадают туда, куда им нужно.

Отсутствие секса

Еженедельная близость помогает укрепить вашу иммунную систему. Пары, у которых секс регулярный, более стойки к микробам и вирусам, чем те, у кого интим бывает редко или отсутствует. Секс повышает уровень вещества, борющегося с иммуноглобулином А или IgA.