Какие растения на огороде ни в коем случае нельзя выращивать рядом
Растения на огороде или на тепличной грядке могут быть капризны к нежелательному соседству. Специалисты говорят, что есть некоторые пары, негативно влияющие друг на друга, и это сказывается на урожайности или вкусе плодов.
Какие овощи не стоит сажать рядом - узнайте из материала Styler ниже.
Лук, чеснок и горох
Оказывается, что все виды лука беспощадно угнетают рост гороха. Также вредное влияние на горох имеет и чеснок. Если вы выращиваете этот вид бобовых в своем огороде, то отграничивайте его от нежелательных соседей.
Морковь - укроп, петрушка
Такое недобрососедство окутано мифами, и не обосновано научно, тем не менее опытные огородники говорят, что укроп и петрушка угнетают развитие моркови.
Поэтому на всякий случай воздержитесь от плотной посадки этих растений близко друг к другу.
Картофель - помидоры - перец - баклажаны
Эти растения конфликтуют из-за своего близкого родства. Все они принадлежат к семейству пасленовых и страдают общими болезнями и вредителями - колорадскими жуками.
Именно поэтому следует отграничить их другими овощами.
Острый и сладкий перец
Такое соседство нежелательно из-за перекрестного опыления. В результате сладкий перец будет горчить, а горький, напротив, станет менее жгучим. Так что лучше разграничить эти растения.
Капуста и виноград
Считается, что при столь близком соседстве вы рискуете ухудшить вкус ягод винограда. И хотя эта пара овеяна мифами, опыт огородников подсказывает, что вместе их лучше не сажать.
Перец - бобовые - тыквенные культуры - ягодные кустарники - клубника
Рекомендуется избегать близкого соседства этих растений, ведь они вместе страдают грибковым заболеванием - антракнозом.
Пренебрегая этими рекомендациями, вы рискуете увидеть черные пятна и язвы на листьях и стеблях.
Горчица - свекла, подсолнечник
Листовая горчица крайне не любит посев рядом с ней свеклы. Близость с подсолнечником тоже может угрожать угнетением горчицы.
Раньше мы писали, какие сорта свеклы считаются самыми сладкими.
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