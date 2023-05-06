За какие вещи женщинам не должно быть стыдно в жизни

Нежелание иметь детей

Если человек решил, что он не хочет заводить детей, то в этом нет ничего плохого. Это личное дело каждого.

Особенно часто за это стыдят женщин, хотя для рождения ребенка нужно два человека, а не один. Если у вас нет желания заводить семью, то не стоит стесняться.

К тому же не стоит обращать внимание на осуждение со стороны. Люди, которые становятся родителями из-за давления общества, в результате становятся несчастными и плохо воспитывают детей, ведь они к ним еще не готовы.

Одиночество

В обществе всегда мужчин за одиночество никто не осуждает. Однако когда это касается женщины, то родные сразу говорят о том, что нужно найти мужчину, ведь одной быть совсем не вариант.

Также на такие слова, что "часы тикают" совсем не стоит обращать никакого внимания.

Деньги

Никто не должен указывать человеку, как тратить свои заработанные деньги. Если женщина (или мужчина) решают не тратить деньги вообще ни на что, откладывая их и живя в экономии, то не следует их осуждать.

Если решили купить новый телефон и косметику, то нужно делать это. Тратьте средства на увлечения и новые эмоции, ведь это ваши деньги и вам решать, что с ними делать.

Развод

Развод в обществе считается чем-то очень плохим. Если вам тяжело жить со своим мужем, или вы не любите друг друга, то не надо мучиться.

Часто люди просто боятся принять факт отсутствия любви и боятся осуждения. К тому же не стоит слушать тех, кто пытается отказать вас от развода.