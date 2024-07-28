Почему нужно носить обручальное кольцо на безымянном пальце?

Суеверия, связанные с обручальными кольцами и свадьбами, имеют давнюю историю и могут повлиять на подготовку к важному дню.

Обозначает, что владелец помолвлен

Некоторые люди считают, что демонстрировать миру свою верность кому-то, надевая кольцо на левый палец в помолвку, является плохой приметой. Раньше мужчина мог бы неправильно понять женщину с кольцом и не решиться спросить о ее семейном положении. Считается, что именно это опасение путаницы привело к появлению предрассудка.

Связь с женихом

Символизм кольца, подаренного как обещание брака, может являться корнем предрассудка. Обручальное кольцо должно показывать эмоциональную связь между невестой и женихом и обязательство владелицы любить и быть верным своему жениху.

Ношение кольца другим человеком изменяет его значение и вводит его в эту связь.

Риск потери кольца

Ошибки с кольцами редки, но когда они случаются, это может быть болезненным. Дать кому-то другому возможность примерить ваше кольцо – это то же самое, что отказаться от права собственности на ювелирное изделие, имеющее значительную эмоциональную и денежную ценность. Это беспокойство может быстро перерасти в страх сглазить несчастье.

Не позволяйте другим примерить ваше кольцо

Если другая женщина нечестно заявит о праве собственности на кольцо, она может попытаться украсть жениха. Хотя это может казаться просто поводом оставить кольцо себе, обручальное кольцо имеет глубокое сентиментальное и культурное значение.

Важно помнить, что кольцо не является модным аксессуаром и не должно передаваться из рук в руки.

Почему именно безымянный палец?

В западных обществах обручальные кольца обычно носят на безымянном пальце левой руки. Согласно предрассудкам, Vena Amoris (вена любви) идет от этого пальца к сердцу.

Хотя врачи могут не согласиться с этим утверждением, сама мысль звучит прекрасно. Возможно, древние римляне, основавшие эту традицию, были просто умелыми маркетологами.

Размер обручального кольца

Если кольцо немного великоватое, это считается плохим знаком для будущих помолвок. Ведь как может быть длительная помолвка, если кольцо даже не может правильно сидеть на пальце?

Свободное кольцо само по себе не приносит удачи, а вообще потерять кольцо - к несчастью.

Когда покупать обручальное кольцо

Некоторые люди верят, что день недели, когда покупают кольцо, определяет будущее пары. Например, понедельник считается неудачным днем, а суббота - наиболее расслабленным.

Во многих культурах мира, среда – лучший день для свадьбы, тогда как суббота - самый плохой день для покупки обручального кольца.

Обручальное кольцо может передавать энергию

Считается, что счастье или печаль предыдущего брака могут передаваться через использованное повторно кольцо. Если предшествующий брак был успешен, новая пара может ожидать такого же счастья.

Однако другие опасаются, что это может стать признаком будущих затруднений, если предыдущий брак был нестабильным.