Какие вещи опасно держать рядом с мобильным телефоном

В современном мире немногие представляют себе жизнь без мобильного телефона. Однако если не "ухаживать" за своим гаджетом, то он может сломаться. В частности, опасно держать рядом со смартфоном некоторые вещи.

Что нельзя хранить возле мобильного телефона, чтобы не повредить его - читайте на Styler ниже .

Ключи

Связка ключей может поцарапать дисплей устройства и заднюю панель, если у вас нет чехла.

Еда

Крошки еды могут попадать на ваш гаджет. В лучшем случае ваш телефон просто будет грязным, а в худшем мелкие крошки могут засорить динамик телефона, из-за чего он будет работать гораздо хуже. Если попадет вода - также возможна поломка.

Деньги

Если вы из тех людей, которые прячут деньги в чехол смартфона, то лучше откажитесь от этой привычки. Все потому, что из-за контакта с бумагой смартфон может сильно нагреваться.

Пластиковые карты

Магнитные полосы на платежных картах при хранении рядом с телефоном размагничиваются. Также при постоянном извлечении телефона из кармана или сумки, где рядом лежит карточка, она может просто потеряться.

Также с телефоном нельзя делать следующее: