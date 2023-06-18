Какие вещи в доме привлекают любовь: вам понадобятся эти 7 предметов

Картины, рисунки и постеры

Существует поверье, что в доме, где стены увешаны позитивными картинами, живет любовь. Это могут быть изображения со счастливыми людьми, красивая пара птиц или животных, романтический пейзаж или радостный постер.

Больше всего позитивной энергии несут фото или картины с влюбленными парами или целующимися.

Вещи для партнера

Человек, который проживает в одиночестве, окружает свой быт исключительно для себя одного. И это логично и рационально. Но в таком случае энергетики для пары и романтических чувств ждать не стоит - ей просто нет места в таком доме.

Если вы хотите побыстрее встретить нужного человека, устройте в своем жилье все для возможной половинки. В коридоре могут стоять тапочки для партнера, в шкафу - новый махровый халат, в ванной - запасная зубная щетка.

Большое значение имеет спальня - там должна быть двуспальная кровать, две подушки. На кухне стоит поставить еще один стул и купить чашку - для будущего партнера. Чем чаще вы будете представлять второй человека рядом с собой и как он пользуется этими предметами - тем быстрее он появится.

Свечи

При словах "романтический ужин" у многих в голове возникает ассоциация с полумраком и свечами. Не ждите, пока появится нужный человек, создавайте романтику в доме уже прямо сейчас - расставьте по комнатам ароматические свечи. Пусть они будут разных форм.

Иногда зажигайте эти свечи, чтобы по дому распространялась романтическая и любовная аура. В такие моменты мечтайте о любимом человеке рядом.

Оранжевый цвет

На самом деле любовь притягивает не только красный цвет. И уж тем более нет места ярким чувствам в доме, где много мрачных и скучных оттенков.

Эзотерики утверждают, что оранжевый цвет в интерьере, легкие и воздушные оттенки - наполняет дом радостью, и делает хозяина дома привлекательным и желанным.

Кактус

Эти колючие растения ставят рядом с компьютером неспроста. Дело в том, что кактусы способны впитывать негативную энергетику и защищать от нее человека. Такой цветок отлично подойдет тем, кто уже встретил свою половинку, но никак не может найти с близким человеком взаимопонимание, часто ссорится.

Колючий кактус начнет впитывать негативную энергетику, забирать раздражение и злость и поможет сгладить конфликты. Чем больше кактус - тем больше шансов улучшить взаимоотношения.

Статуэтки и предметы с противоположным началом

Парные статуэтки, а это могут быть голубки или пара влюбленных, переплетающиеся рыбки - такие вещи имеют такую же сильную энергетику, как и картины. Они приятно украсят ваш дом и помогут создать ауру любви и взаимопонимания в вашем доме.

Если вы уже встретили нужного человека и начали строить отношения, такие предметы помогут вам добиться взаимопонимания.

Предметы с противоположным началом - это предметы, которые представляют противоположный пол. Если жилье женщины имеет дизайн комнаты Барби, то мужчина там появится нескоро. А в мужском жилье, оформленном сугубо для одного - женщина находиться долго не сможет.

Можно добавить элементы, которые привлекают противоположный пол. В женское жилье - что-то мужское, в мужской дом - что-то женское.

Образ второй половинки

Специалисты по фен-шуй рекомендуют не ждать, пока любовь соизволит ворваться в вашу жизнь, а активно приглашать ее в свое жилье. Возьмите листок красного, розового или оранжевого цвета и напишите на нем качества, которыми должен обладать ваш будущий избранник или избранница.

Скрутите бумагу в рулон, перевяжите красной лентой и прикрепите булавкой на правым углом входной двери. Именно этот сектор отвечает за брак и любовные отношения. А значит, в вашей жизни произойдут скоро важные изменения.