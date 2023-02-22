Какие продукты мешают похудеть после 40 лет: исключите их из рациона

Похудеть после 40 лет становится все сложнее и сложнее, так как с возрастом метаболизм замедляется, меняется уровень гормонов и в целом - тело человека. Уменьшается запас чистой мышечной массы природным путем и человек накапливает больше жира. А избавиться даже от нескольких лишних килограмм становится очень трудно.

Как рассказала специалист по вопросам питания Лиза Р. Янг для Eat This, NotThat, для похудения нужно поменять рацион питания и полностью исключить 4 вида продуктов.

Ультра переработанные продукты

"У людей старше 40 лет метаболизм более замедленный. И крайне важно знать данные о тех продуктах, которые вы употребляете, чтобы не есть слишком много ультра переработанных продуктов", - подчеркивает специалист.

Она отмечает, что такие продукты могут полностью сорвать все ваши усилия в попытке снизить вес. Кроме того, они могут быть факторами, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, скачков уровня сахара в крови и диабета.

По данным Академии питания и диетологии, в список ультра переработанных продуктов входят:

Крекеры

Картофельные чипсы

Блюда быстрого приготовления

Фаст-фуд

Хлопья для завтрака.

Вместо них Янг рекомендует отдавать предпочтение цельным продуктам - овощам, фруктам, бобам, орехам и рыбе.

Продукты с низким содержанием клетчатки

Клетчатка особенно важна в рационе для тех, кто хочет похудеть после 40 лет. Поэтому продукты с низким содержанием клетчатки не станут помощниками. Они дадут чувство сытости, но не более.

"Диеты с высоким содержанием клетчатки помогают людям чувствовать себя сытыми в течении более длительного периода времени. Продукты, богатые клетчаткой, нормализуют перистальтику кишечника, помогают контролировать уровень глюкозы в крови и снижают уровень холестерина, а заодно и веса" - объясняет эксперт по питанию.

В список продуктов с низким содержанием клетчатки обычно входят:

Рафинированный белый хлеб

Белые макароны

Сухие хлопья

Твердый сыр

Молоко, кефир, йогурты

Супы-пюре

Огурцы, цукини, свежий салат

Шпинат, спаржа

Обработанное мясо

После 40 лет, если у вас есть проблемы с лишним весом, держитесь подальше от обработанного мяса. В нем полно насыщенных жиров.

"Обработанное мясо не только содержит больше рекомендуемой суточной нормы насыщенных жиров, но и может вызвать воспаление в организме, что может привести к увеличению веса. Некоторые более здоровые альтернативы - это куриная грудка или индейка (нежирное мясо)", - отмечает Янг.

Фруктовые соки

Соки не является едой и многие люди считают, что стакан или два в день - вреда не принесут. Более того, их считают полезными и во время диеты стараются ими заменить прием пищи или употребление фруктов. Но дело в том, что в большинстве таких соков содержится много сахара.

"Хуже всего то, что фруктовые соки проходят обработку, которая удаляет клетчатку. Отсутствие клетчатки и присутствие сахара может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что может привести к увеличению веса", - пояснила эксперт по питанию.

Она рекомендует вместо соков выбирать свежие фрукты. А для питья использовать минеральную воду или травяные чаи со льдом.