Які продукти заважають схуднути після 40 років: виключіть їх із раціону

Схуднути після 40 років стає дедалі складніше, оскільки з віком метаболізм уповільнюється, змінюється рівень гормонів й у цілому - тіло людини. Зменшується запас чистої м'язової маси природним шляхом і людина накопичує більше жиру. А позбутися навіть кількох зайвих кілограм стає дуже важко.

Як розповіла фахівець з питань харчування Ліза Р. Янг для Eat This, NotThat, для схуднення потрібно поміняти раціон харчування та повністю виключити 4 види продуктів.

Ультра перероблені продукти

"У людей старше 40 років метаболізм більш сповільнений. І дуже важливо знати дані про ті продукти, які ви вживаєте, щоб не їсти занадто багато ультра перероблених продуктів", - наголошує фахівець.

Вона зазначає, що такі продукти можуть повністю зірвати усі ваші зусилля у спробі знизити вагу. Крім того, вони можуть бути факторами, які підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, стрибків рівня цукру в крові та діабету.

За даними Академії харчування та дієтології, до списку ультра перероблених продуктів входять:

Крекери

Картопляні чіпси

Страви швидкого приготування

Фаст-фуд

Пластівці для сніданку.

Замість них Янг рекомендує віддавати перевагу цілісним продуктам - овочам, фруктам, бобам, горіхам та рибі.

Продукти з низьким вмістом клітковини

Клітковина особливо важлива у раціоні для тих, хто хоче схуднути після 40 років. Тому продукти з низьким вмістом клітковини не стануть помічниками. Вони дадуть почуття ситості, але не більше.

"Дієти з високим вмістом клітковини допомагають людям почуватися ситими протягом більш тривалого періоду часу. Продукти, багаті на клітковину, нормалізують перистальтику кишечника, допомагають контролювати рівень глюкози в крові та знижують рівень холестерину, а заразом і ваги" - пояснює експерт з харчування.

До списку продуктів з низьким вмістом клітковини зазвичай входять:

Рафінований білий хліб

Білі макарони

Сухі пластівці

Твердий сир

Молоко, кефір, йогурти

Супи-пюре

Огірки, цукіні, свіжий салат

Шпинат, спаржа

Оброблене м'ясо

Після 40 років, якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, тримайтеся подалі від обробленого м'яса. У ньому повно насичених жирів.

"Оброблене м'ясо не тільки містить більше рекомендованої добової норми насичених жирів, але і може викликати запалення в організмі, що може призвести до збільшення ваги. Деякі здоровіші альтернативи - це куряча грудка або індичка (нежирне м'ясо)", - зазначає Янг.

Фруктові соки

Соки не є їжею і багато людей вважають, що склянка чи дві на день – шкоди не завдадуть. Мало того, їх вважають корисними й під час дієти намагаються ними замінити їжу або вживання фруктів. Але річ у тому, що у більшості таких соків міститься багато цукру.

"Найгірше те, що фруктові соки проходять обробку, яка видаляє клітковину. Відсутність клітковини та присутність цукру може викликати різкий стрибок рівня цукру в крові, що може призвести до збільшення ваги", - пояснила експерт з харчування.

Вона рекомендує замість соків вибирати свіжі фрукти. А для пиття використовувати мінеральну воду або трав'яний чай з льодом.