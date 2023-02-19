Как понять, что ваш вес в норме: подсказки по таблице ИМТ для взрослых и детей
Индекс массы тела (ИМТ) считается унифицированным показателем, для оценки веса и роста, то есть размеров тела, которые позволяют оценить риски для здоровья. Медики отмечают, что поддержание постоянного нормального веса тела позволяет снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.
ИМТ рассчитывается путем деления массы тела (в кг) на квадрат роста (в кв. м), и для упрощения определения оптимального веса разработана специальная таблица.
Как ее "читать", объяснила фитнес-тренер Анита Луценко в своем Instagram.
Эксперт опубликовала таблицу "wowbody app", примерно показывающую, в норме ли у вас вес, или же есть избыток/недостаток.
"Конечно же есть определенная погрешность, потому что нет возраста, пола и уточнения по мышцам. Но как ориентир чисто базовый - супер", - отмечает она.
Разъяснения по таблице определения ИМТ
- Меньше 18,5 - вес ниже нормальной,
- 18,5 до 25 - нормальный вес,
- 25 -30 - избыток веса,
- 30-35 - ожирение 1 степени,
- 35-40 - ожирение 2 степени,
- Более 40 - ожирение 3 степени.
Индекс массы тела - таблица (фото: wowbody app / instagram.com/anitasporty)
Как высчитать ИМТ - формула (фото: znaimo.gov.ua)
Риски для здоровья при недостатке или избытке веса
Фитнес-тренер объясняет, что как недостаток, так и избыток веса может привести к возникновению множества недугов.
"Также желание иметь вес, ниже нормального - это автоматическое вхождение в стрессовое состояние. Нормальный вес - это вес с которым человек живет максимально долго и здорово физически и ментально", - пишет она.
По словам эксперта, в Украине около 98% девушек хотят весить ниже нормы, что требует усилий больше нормы, таким образом "все желают чего-то, что нуждается в сверхусилиях и не является здоровьем".
ИМТ для детей
Индекс массы тела для взрослых и детей рассчитывается по одинаковой формуле, однако интерпретируют показатели ИМТ для детей и взрослых по-разному. Это связано с тем, что у детей и взрослых разные пропорции тела и, соответственно, соотношение роста и веса.
В министерстве здравоохранения Украины отмечают, что для детей и подростков, продолжающих расти, невозможно определить определенные показатели ИМТ, соответствующие норме для всех возрастов и обеих половых групп. Поэтому используются специальные таблицы, в которых нормальные пределы ИМТ указаны для каждого возраста.
Оценивать индекс массы тела детей и подростков должны врачи-педиатры, семейные врачи и медсестры при осмотрах в соответствии с такими таблицами.
Для детей и подростков ИМТ - не диагностический инструмент, и используется для отслеживания рисков потенциальных проблем, связанных со здоровьем, говорится на сайте "Знаїмо", платформе о здоровом школьном питании.
Например, ребенок может иметь высокий ИМТ по своему возрасту и полу, но, чтобы определить, есть ли избыток веса проблемой, медицинский работник должен провести дополнительные исследования, в том числе сбор информации об особенностях питания и физической активности ребенка.
ИМТ для детей (фото: znaimo.gov.ua)
Таблицы оценки показателей ИМТ детей от 5 до 19 лет с учетом пола разработаны Всемирной организацией здравоохранения.
- В таблицах на оси Х указывается возраст малыша в полные годы и месяцы.
- На оси Y указывается показатель индекса массы тела ребенка.
- Сравнение точек, нанесенных на графики роста ребенка, с линиями z-значений определяет состояние ребенка и возможные проблемы.
Точка на уровне медианы или ниже одного стандартного отклонения (-1) свидетельствует об отсутствии проблем.
Ниже -2 стандартных отклонений - истощенный, -3 стандартных отклонений - крайне истощен.
Показатель выше 1 стандартного отклонения свидетельствует о возможном риске избыточного веса тела, выше 2 стандартных отклонений - об избыточной массе тела, а выше 3 стандартных отклонений - об ожирении.
Окружность талии для мужчин и женщин
Как рассказали медики, окружность талии является вторым важным объективным показателем, дополняющим ИМТ и отражающим риск опасных заболеваний.
Самый низкий риск развития опасных заболеваний у женщин с окружностью талии до 79 см.
Окружность талии 80-87 см свидетельствует о повышении риска, а показатель 88 см и более является признаком высокого риска у женщин.
Оптимальная окружность талии у мужчин считается до 93 см. Показатели окружности талии у мужчин ≥94 см и ≥102 см ассоциируют с повышенным и высоким риском опасных заболеваний соответственно, сообщают в Минздраве.
Напомним, что показатель индекса массы тела был разработан бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетеле в 1869 году.
Ранее эксперт объяснила, сколько раз в сутки нужно есть, чтобы быть стройным и здоровым.
А также перед этим мы писали, какие 10 ошибок не позволяют похудеть.