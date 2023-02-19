ua ru
Вс, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как понять, что ваш вес в норме: подсказки по таблице ИМТ для взрослых и детей

Новина українською →
Воскресенье 19 февраля 2023 19:51
Как понять, что ваш вес в норме: подсказки по таблице ИМТ для взрослых и детей Фото: как вычислить индекс массы тела (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Индекс массы тела (ИМТ) считается унифицированным показателем, для оценки веса и роста, то есть размеров тела, которые позволяют оценить риски для здоровья. Медики отмечают, что поддержание постоянного нормального веса тела позволяет снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

ИМТ рассчитывается путем деления массы тела (в кг) на квадрат роста (в кв. м), и для упрощения определения оптимального веса разработана специальная таблица.

Как ее "читать", объяснила фитнес-тренер Анита Луценко в своем Instagram.

Эксперт опубликовала таблицу "wowbody app", примерно показывающую, в норме ли у вас вес, или же есть избыток/недостаток.

"Конечно же есть определенная погрешность, потому что нет возраста, пола и уточнения по мышцам. Но как ориентир чисто базовый - супер", - отмечает она.

Разъяснения по таблице определения ИМТ

  • Меньше 18,5 - вес ниже нормальной,
  • 18,5 до 25 - нормальный вес,
  • 25 -30 - избыток веса,
  • 30-35 - ожирение 1 степени,
  • 35-40 - ожирение 2 степени,
  • Более 40 - ожирение 3 степени.

Как понять, что ваш вес в норме: подсказки по таблице ИМТ для взрослых и детейИндекс массы тела - таблица (фото: wowbody app / instagram.com/anitasporty)

Как понять, что ваш вес в норме: подсказки по таблице ИМТ для взрослых и детей

Как высчитать ИМТ - формула (фото: znaimo.gov.ua)

Риски для здоровья при недостатке или избытке веса

Фитнес-тренер объясняет, что как недостаток, так и избыток веса может привести к возникновению множества недугов.

"Также желание иметь вес, ниже нормального - это автоматическое вхождение в стрессовое состояние. Нормальный вес - это вес с которым человек живет максимально долго и здорово физически и ментально", - пишет она.

По словам эксперта, в Украине около 98% девушек хотят весить ниже нормы, что требует усилий больше нормы, таким образом "все желают чего-то, что нуждается в сверхусилиях и не является здоровьем".

ИМТ для детей

Индекс массы тела для взрослых и детей рассчитывается по одинаковой формуле, однако интерпретируют показатели ИМТ для детей и взрослых по-разному. Это связано с тем, что у детей и взрослых разные пропорции тела и, соответственно, соотношение роста и веса.

В министерстве здравоохранения Украины отмечают, что для детей и подростков, продолжающих расти, невозможно определить определенные показатели ИМТ, соответствующие норме для всех возрастов и обеих половых групп. Поэтому используются специальные таблицы, в которых нормальные пределы ИМТ указаны для каждого возраста.

Оценивать индекс массы тела детей и подростков должны врачи-педиатры, семейные врачи и медсестры при осмотрах в соответствии с такими таблицами.

Для детей и подростков ИМТ - не диагностический инструмент, и используется для отслеживания рисков потенциальных проблем, связанных со здоровьем, говорится на сайте "Знаїмо", платформе о здоровом школьном питании.

Например, ребенок может иметь высокий ИМТ по своему возрасту и полу, но, чтобы определить, есть ли избыток веса проблемой, медицинский работник должен провести дополнительные исследования, в том числе сбор информации об особенностях питания и физической активности ребенка.

Как понять, что ваш вес в норме: подсказки по таблице ИМТ для взрослых и детейКак понять, что ваш вес в норме: подсказки по таблице ИМТ для взрослых и детей

ИМТ для детей (фото: znaimo.gov.ua)

Таблицы оценки показателей ИМТ детей от 5 до 19 лет с учетом пола разработаны Всемирной организацией здравоохранения.

  • В таблицах на оси Х указывается возраст малыша в полные годы и месяцы.
  • На оси Y указывается показатель индекса массы тела ребенка.
  • Сравнение точек, нанесенных на графики роста ребенка, с линиями z-значений определяет состояние ребенка и возможные проблемы.

Точка на уровне медианы или ниже одного стандартного отклонения (-1) свидетельствует об отсутствии проблем.

Ниже -2 стандартных отклонений - истощенный, -3 стандартных отклонений - крайне истощен.

Показатель выше 1 стандартного отклонения свидетельствует о возможном риске избыточного веса тела, выше 2 стандартных отклонений - об избыточной массе тела, а выше 3 стандартных отклонений - об ожирении.

Окружность талии для мужчин и женщин

Как рассказали медики, окружность талии является вторым важным объективным показателем, дополняющим ИМТ и отражающим риск опасных заболеваний.

Самый низкий риск развития опасных заболеваний у женщин с окружностью талии до 79 см.

Окружность талии 80-87 см свидетельствует о повышении риска, а показатель 88 см и более является признаком высокого риска у женщин.

Оптимальная окружность талии у мужчин считается до 93 см. Показатели окружности талии у мужчин ≥94 см и ≥102 см ассоциируют с повышенным и высоким риском опасных заболеваний соответственно, сообщают в Минздраве.

Напомним, что показатель индекса массы тела был разработан бельгийским социологом и статистиком Адольфом Кетеле в 1869 году.

Ранее эксперт объяснила, сколько раз в сутки нужно есть, чтобы быть стройным и здоровым.

А также перед этим мы писали, какие 10 ошибок не позволяют похудеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Советы диетолога вес