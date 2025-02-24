Какие продукты следует есть весной, чтобы получить больше витамина E?

Витамин Е является жирорастворимым витамином. Основная его роль - действовать как антиоксидант. Некоторые антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов (неспаренных электронов).

Дефицит витамина Е встречается редко и обычно из-за проблем с усвоением жира, вызванных проблемами желудочно-кишечного тракта. Со временем дефицит может привести к таким симптомам, как потеря равновесия, мышечная слабость или повреждение сетчатки глаза.

Исследования также показывают, что низкий уровень витамина Е при рождении может негативно повлиять на развитие нервной системы ребенка. Врачи советуют беременным женщинам потреблять рекомендованные 15 миллиграммов в день, а женщинам, которые кормят грудью - до 19 миллиграммов.

Женщинам нужно в среднем 7 мг в день, а мужчинам - около 10 мг в день. Эти значения меняются в зависимости от вашего образа жизни.

Получение достаточного количества витамина Е в рационе может принести большую пользу.

Укрепление иммунной системы

С возрастом способность иммунной системы бороться с инфекциями и болезнями может снизиться. Антиоксиданты в витамине Е, особенно альфа-токоферол, повышают иммунный ответ организма. Эти антиоксиданты также борются с возрастным повреждением клеток, которое связано со многими хроническими заболеваниями, включая рак.

Здоровье глаз

Антиоксидантная активность витамина Е также может поддерживать долгосрочное здоровье глаз.

Когнитивное здоровье