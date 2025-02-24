Какие продукты следует есть весной, чтобы получить больше витамина E?

Витамин Е необходим для здоровья в целом, хорошего состояния кожи и волос. Весной стоит добавить в рацион продукты, которые содержат такой витамин.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт WebMD.
Витамин Е является жирорастворимым витамином. Основная его роль - действовать как антиоксидант. Некоторые антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов (неспаренных электронов).
Такой витамин играет важную роль в нескольких функциях организма.
Дефицит витамина Е встречается редко и обычно из-за проблем с усвоением жира, вызванных проблемами желудочно-кишечного тракта. Со временем дефицит может привести к таким симптомам, как потеря равновесия, мышечная слабость или повреждение сетчатки глаза.
Исследования также показывают, что низкий уровень витамина Е при рождении может негативно повлиять на развитие нервной системы ребенка. Врачи советуют беременным женщинам потреблять рекомендованные 15 миллиграммов в день, а женщинам, которые кормят грудью - до 19 миллиграммов.
Женщинам нужно в среднем 7 мг в день, а мужчинам - около 10 мг в день. Эти значения меняются в зависимости от вашего образа жизни.
Получение достаточного количества витамина Е в рационе может принести большую пользу.
Укрепление иммунной системы
С возрастом способность иммунной системы бороться с инфекциями и болезнями может снизиться. Антиоксиданты в витамине Е, особенно альфа-токоферол, повышают иммунный ответ организма. Эти антиоксиданты также борются с возрастным повреждением клеток, которое связано со многими хроническими заболеваниями, включая рак.
Здоровье глаз
Антиоксидантная активность витамина Е также может поддерживать долгосрочное здоровье глаз.
Когнитивное здоровье
Витамин Е может предотвратить ухудшение памяти или замедлить прогрессирование таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.
Антиоксиданты витамина Е вместе с питательными веществами, такими как витамины А и С, могут помочь поддерживать здоровье мозга в долгосрочной перспективе.
Здоровье сердца
Витамин Е может помочь поддерживать здоровую работу сердца. Получение достаточного количества витамина Е в составе здоровой диеты снижает риск сердечных приступов или смерти от сердечных заболеваний.
Масло зародышей пшеницы
20 миллиграммов на столовую ложку содержит 135% вашей суточной нормы. Масло зародышей пшеницы является самым богатым природным источником витамина Е.
Его можно использовать как заменитель большинства других кулинарных масел. Приготовление на высоком огне может снизить содержание витаминов.
Другие масла, такие как масло фундука, миндаля и сафлора, также являются хорошими источниками витамина Е, но содержат примерно четверть количества, присутствующего в масле зародышей пшеницы.
Миндаль
В 23 граммах миндаля содержится 7,3 миллиграммов витамина Е. Исследования также связывают миндаль с рядом преимуществ для здоровья, включая снижение риска ожирения и сердечных заболеваний.
Семена подсолнечника
Большинство семян являются отличным источником витамина Е, но семена подсолнечника особенно полезны. В 28 граммах содержит 7,4 миллиграмма витамина Е, что составляет половину дневной потребности.
Подсолнечное масло содержит лишь примерно одну треть содержания витамина Е, чем целые семена, но все еще является отличным источником витамина.
Кедровые орехи
Несмотря на то, что миндаль является орехом с самым высоким содержанием витамина Е, кедровые орехи также добавляют значительное количество в рацион, около 3 миллиграммов на две столовые ложки
Авокадо
Авокадо является богатым источником многих питательных веществ, таких как калий, омега-3 и витамины С и К.
Половина авокадо также содержит до 20% вашей потребности в витамине Е.
Арахисовое масло
Арахис и арахисовое масло также имеют высокое содержание витамина Е: вы можете получить около 18% суточной нормы из двух столовых ложек. Чтобы получить наилучшую пользу для здоровья, убедитесь, что выбираете натуральный продукт без добавления консервантов или сахара.
Рыба
Рыба является отличным источником омега-3 жирных кислот, необходимых питательных веществ как для физического, так и для когнитивного здоровья.
Исследования показывают, что, кроме собственных индивидуальных преимуществ для здоровья, витамин Е также может помочь защитить и усилить влияние омега-3 в организме.
Ранее мы сообщали о четырех продуктах, которые содержат такое же количество Омега-3, как и лосось.
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