Какие продукты лучше не покупать при отключениях света, чтобы не отравиться

В условиях войны в Украине и при постоянных отключениях электроэнергии по всей территории страны многие пищевые продукты быстро портятся. Поэтому стоит покупать только те продукты, которые можно подольше сохранить в таких условиях.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие продукты лучше не покупать при постоянных отключениях света.

Какие продукты лучше не покупать

При частых отключениях света категорически нельзя пробовать пищу по вкусу, чтобы проверить ее безопасность. Если есть сомнения, выбросьте его сразу.

К продуктам, которые не стоит покупать или делать только в малом количестве, относят свежее мясо и рыбу, нарезанные фрукты и овощи, яйца, молочные продукты, торты и пирожные.

Такие продукты очень быстро портятся (через четыре часа без источника холода), что может привести к серьезному отравлению.

Если исчез свет, лучше что-то сразу приготовить из таких продуктов, чтобы сберечь их.

Какие продукты длительного хранения нужно купить:

консервы

сублимированные продукты (каши, которые нужно залить кипятком)

хлебцы, печенье, сухари

сухофрукты

орешки

сухие завтраки, кукурузные хлопья

кофе и чай

соль и сахар

батончики

шоколад

Что сделать сразу после отключения света

Можно заморозить контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру еды 4°C или ниже, если вам придется извлекать продукты из холодильника. По возможности запаситесь сухим или блочным льдом.

Если электроэнергию уже отключили, держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытой. В течение 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке и 24 часов в полупустой морозилке продукты остаются безопасными.

Важно, если электроэнергия отсутствует более 4 часов, поместите лед к продуктам в холодильник.

Для приготовления блюд лучше использовать растительное масло, а не сливочное масло. Сами блюда нужно делать как можно проще, с минимальным количеством ингредиентов.

Лучше всего хранятся хорошо вываренные или протушеные крупы и мясо. Также можно запечь буженину, которая будет храниться вследствие наличия в составе соли в качестве консерванта.