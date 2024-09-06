10 наиболее часто встречающихся украинских фамилий: найдите здесь свою

Фамилия - это драгоценная связь с прошлым, со своими предками. Очень важно знать ее происхождение и откуда она идет. Какие фамилии в Украине наиболее распространены, как они появились и в каких регионах их можно встретить чаще всего?

РБК-Украина (проект Styler) исследовало генеалогический сайт "Рідні" и собрало 10 наиболее популярных украинских фамилий и места, где они проживают.

Когда у Украины появились фамилии?

В Украине большинство населения получили фамилии в XVII веке после указания киевского митрополита Петра Могилы вести записи о рождении, браках и смерти.

Основой для создания фамилий часто становились имена родителей, а также должность или профессия человека, его этническое происхождение или определенные личные черты.

Как формировались украинские фамилии

Происхождение украинских фамилий учат уже много лет. Известно, что в древности основу для многих фамилий составляли имена родителей или профессии. Например, популярные фамилии, образованные от имен родителей, - Петренко, Сидоренко, Борисенко и другие.

Реже фамилии образовывались от имен матерей - Аленко, Мотренко, Химчук и другие. Также фамилии могли возникать от должности или занятия человека, например Хижняк, Коваль, Токарь, Сотник, Ткаченко и другие.

Иногда фамилия рождалась из какого-то странного события в жизни человека.

10 наиболее распространенных фамилий Украины

1 место: Мельник

Фамилия имеет 107878 носителей. Чаще встречается на Подолье. Происходит от профессии мельника - человека, занимавшегося помолом зерна на мельнице. Мельники имели важное значение для местной экономики, обеспечивая общину мукой.

2 место: Шевченко

Фамилия имеет 106340 носителей. Чаще встречается в Слобожанщине. Происходит от слова "швец" - мастер, шьющий или ремонтирующий обувь. Это распространенная профессия, которая на протяжении веков оставалась популярной.

3 место: Коваленко

Фамилия имеет 88632 носителей. Чаще встречается на Приднепровье. Происходит от профессии кузнеца, который производил и ремонтировал металлические изделия, особенно инструменты и оружие. Кузнецы были очень важными специалистами в общинах.

4 место: Бондаренко

Фамилия имеет 88133 носителей. Чаще встречается в Слобожанщине. Происходит от слова "бондарь" - мастер, изготовлявший деревянные бочки, кадки и другие емкости для хранения жидкостей и продуктов. Бондари были незаменимы в хозяйстве.

5 место: Бойко

Фамилия имеет 83195 носителей. Чаще встречается в Галиции. Происхождение фамилии связывают с этническим названием бойков – группы украинцев, проживающих на западе Украины, в Карпатах. Драки славились своим трудолюбием и культурой.

6 место: Ткаченко

Фамилия имеет 82270 носителей. Чаще встречается в Слобожанщине. Происходит от слова "ткач" - человек, занимавшийся тканьем тканей. Эта профессия имела большое значение в производстве одежды и других изделий.

7 место: Кравченко

Фамилия имеет 75456 носителей. Чаще встречается в Таврии. Происходит от слова "кравец" - мастер, шивший одежду. Портные снабжали общины необходимой одеждой и нарядами, часто работая на заказ.

8 место: Ковальчук

Фамилия имеет 70410 носителей. Чаще встречается на Приднепровье. Происходит от профессии кузнеца, подобно фамилии Коваленко, но указывает на младшего отпрыска или ученика кузнеца.

9 место: Коваль

Фамилия имеет 62232 носителей. Чаще встречается на Приднепровье. Также происходит от профессии кузнеца.

10 место: Олейник

Фамилия имеет 59375 носителей. Чаще встречается на Подолье. Происходит от слова "масличник" - человек, занимавшийся изготовлением масла из семян или плодов. Масло было важным продуктом в повседневной жизни украинцев.