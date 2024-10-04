Какие фамилии в древности давали богатым украинцам: проверьте свою

Как богатство влияло на фамилию

Все очень просто. В древности фамилия часто отражала род занятий, происхождение или даже материальное положение человека.

Коваль, Чоботар, Гончар. Эти фамилии указывали на ремесло, которым занималась семья. Мастера, как правило, были достаточно обеспеченными людьми.

Богач, Богатый, Скоробогатый. Эти фамилии говорят сами за себя. Они были древними украинскими синонимами слова "богатый". Также сюда можно отнести производные фамилии: Богачевич, Богачевский, Богатчук, Богатырский, Багацкий и Богачишин.

Дидич (так называли богача, владевшего целым селом), Панасюк (от слова "пан").

Фамилия Кармазін (или Кармазин) происходит от названия дорогого иностранного сукна, которое могли позволить себе только богачи. Также кармазинами называли богатую казацкую старшину.

Также сюда относятся фамилии, связанные с названиями драгоценных металлов или драгоценных камней: Золотарь, Злотник, Срібняк и т.д. Такие фамилии явно указывали на то, что семья имела дело с драгоценностями.

Также следует обратить внимание на фамилии, связанные с названиями земельных владений. Например, Полянський, Горбатий (от названия холма, который мог быть частью имения).

Как в старину люди получали фамилию

Фамилия человека - это один из источников изучения истории и именно за ним можно определить вероятный регион, откуда происходили предки конкретного человека. Еще по ним можно узнать род их занятий, принадлежность к определенному состоянию или особые приметы.

Впервые фамилии появились в украинских документах XIV-XV вв. Их имели представители общественной верхушки того времени. Для покупки и продажи имущества, передачи его по наследству самого имени стало мало, поэтому стали появляться наследственные родовые фамилии.

Преимущественно они происходили от названия землевладения (населенных пунктов) - князья Острожские, Каширские, Збаражские, Одоевские, Потоцкие, Вишнивецкие и т.д.

А фамилии других социальных слоев (мещан, крестьян, казаков) происходили от имен родителей или их основных занятий, социального и этнического происхождения, личных качеств и т.д.

Чаще всего - от имени отца: Иваненко, Иванюк, Борисюк, Сидоренко. Суффикс -енко указывал на меньшего ребенка в семье, а -ук, -юк - старшего. Иногда фамилии давали от имени матери Кулинич, Мотренко, Настенко.

Некоторые фамилии указывали на этническое происхождение: Татарчук (сын татарина), Москаленко (сын россиянина), Ляшенко (сын поляка), Литвиненко (сын литовца).

Многие фамилии появились из-за профессий: Бондарь, Коваль, Гончар, Стельмах, Кушнір. Бывало, что использовали и шутливые прозвища: Тягнишкіра, Мукосієнко, Дубогризенко.

Еще фамилия могла быть отражением особых индивидуальных признаков человека, таких как рост, вес, физические изъяны, черты характера: Малишко, Кривонос, Довженко, Мовчун, Горбатенко.