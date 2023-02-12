Какие украшения носили украинки в конце XIX - начале XX веков: исторические фото

Женские украшения конца ХІХ и начала ХХ веков

Мотивы традиционных украшений мы унаследовали от предков. В эти узоры они вкладывали глубокий сакральный и защитный смысл. Драгоценности делали из различных материалов - кораллов, расписанного венецианского стекла, янтаря, перламутровых ракушек, бисера, драгоценных металлов.

Сочетание украшений различалось у каждого региона (скриншот)

На протяжении многих веков украшения менялись и усовершенствовались народными мастерами. В конце ХІХ и начале ХХ веков среди украинских крестьян окончательно сформировались самые распространенные традиционные украшения:

шейные и нагрудные изделия (ожерелье, салба, дукач, поцьорки, дукаты, згарда, герданы, силянки и другие);

ушные украшения;

нагрудные украшения, выполнявшие ритуальные и защитные функции - оберегали женщину от сглаза и всякого бедствия. Такие носили на теле. А все, что одевали поверх одежды - эстетически дополняло женский костюм.

Украшения стали обязательной частью праздничного наряда.

Свадебные бусы из стекла, позолоты, серебряных монет и медных колокольчиков. Гуцульщина, вторая половина XIX в. (скриншот)

Сколько стоили такие украшения

Даже бедные слои населения старались не уступать друг другу в количестве украшений. Их покупали на ярмарках и торговых рядах крупных городов. Часто драгоценности привозили из дальних краев - Венеции и стран Востока. Иногда набор женских украшений мог стоить больше, чем дом или пара волов.

Очень популярен был красный коралл. Его цена зависела от обработки бусин, оттенка, наличия трещин. Поскольку привозной коралл был дорогим, то более бедные слои населения покупали фальшивый из целлулоида.

Набор женского ожерелья мог стоить больше, чем дом (скриншот)

По верованиям наших предков ярко-красные бусины кораллов на женщине означали, что она здорова, а тусклые предупреждали о болезни.

Также было развито и собственное производство. Умелые ремесленники создавали настоящие шедевры. Некоторые женщины самостоятельно изготавливали "силянки" - выплетали эти шейные украшения из бисера.

На Галичине, Буковине и Закарпатье изготовляли герданы. Это украшение имеет вид длинной бисерной ленты с разнообразными расцветками и орнаментами.

Украинки в народных одеждах и украшениях (скриншот)

Региональные особенности сочетания украшений

Сочетание разных украшений было обусловлено местными традициями. У каждого региона были свои комбинации. На Полесье носили коралловые и янтарные бусы. Это неудивительно, ведь этот регион издавна славится добычей янтаря.

На Подолье 5-10 рядов кораллов дополняли нитью "баламутов". Это ожерелье из перламутровых ракушек. Добавляли еще цепочку с монетами и мелким стеклянным ожерельем.

Бусы-баламуты в Украине появились в XIX веке и, по-видимому, имели восточное происхождение. Они символизировали целомудрие, были атрибутом наряда свадебной матери - женщины, заменявшей на свадьбе настоящую мать жениха или невесты. Девушки и замужние женщины носили обычно один или три ряда ожерелья.

На западе Украины женщины традиционные украшения комбинировали с бисерными "силянками" и "писаными пацьорками". Последние делали из венецийского стекла. Оно было очень дорого, ведь расписанные вручную бусины привозили из далекой Венеции.

Древние згарды (скриншот)

На Гуцульщине популярны были згарды - литые латунные кресты, а также бусы-шелест. Их делали из маленьких круглых колокольчиков. Они имели ритуальное значение, считалось сильнейшим оберегом. Это самое старинное из ныне известных славянских украшений. Во время ношения металлические шарики внутри колокольчиков создают тихий перезвон - как шелест ветра или карпатской реки.

На Приднепровье женщины носили бусы из кораллов, дукачи с бантом или стеклянными бусами с монетами, а также бисерные лучки.

Серьги также были разной формы. Могли содержать геометрические фигуры, иметь подвески из стекла, камней или бисера. Очень популярны были серьги в форме полумесяца.

Образец сережек-полумесяцев (скриншот)

Дукаты (таляры) (скриншот)

Бисерные силянки (скриншот)