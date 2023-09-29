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Некоторым категориям украинцев не будут выключать свет: кому так повезет

Украина, Пятница 29 сентября 2023 09:30
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Некоторым категориям украинцев не будут выключать свет: кому так повезет Отключение света не коснутся этих граждан (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине могут запретить выключать свет шести категориям граждан, которые являются уязвимыми потребителями. Такое постановление будет действовать в случае действия графиков и блэкаутов.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, кого это может касаться и стоит ли готовиться к отключениям света.

При подготовке материала использовались источники: проект постановления Кабмина, сообщение ГУР, интервью главы правления Укрэнерго для РБК-Украина.

Кому не будут выключать свет

К категориям уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:

  • получатели жилищных субсидий
  • лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий
  • лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий
  • многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий
  • приемные семьи, имеющие на попечении троих и более детей и не являющихся получателями жилищных субсидий
  • бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях, жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, не являющихся получателями жилищных субсидий

Министерство энергетики создаст специальную базу данных уязвимых потребителей. В нее будут вносить следующие данные:

  • ФИО
  • число, месяц, год рождения
  • регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
  • адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения) или адрес фактического места жительства
  • реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранца или лицо без гражданства, ЭИС-код (код энергетической идентификации точки коммерческого учета)
  • номер лицевого счета уязвимого потребителя
  • название организации-поставщика универсальных услуг и ее код в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины
  • дата начала и завершения применения специальных мер защиты уязвимых потребителей

Как подать заявку к уязвимым категориям

Для установления статуса уязвимого потребителя и создания соответствующей записи в базе данных уязвимых потребителей следует обратиться к поставщику универсальных услуг лично или в электронной форме через личный кабинет на официальном сайте поставщика с заявлением о взятии на учет.

Рассмотрение заявлений и информирование потребителя осуществляется в течение 10 рабочих дней путем указания указанной информации в выставленном счете (квитанции) и личном кабинете на официальном сайте.

Пока графики отключений света не действуют. Однако 20 сентября в ГУР заявили, что Россия начала разведывать состояние энергетики Украины, поэтому возможность повторения атак вполне реальна.

Вместе с тем глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявлял, что сейчас гораздо больше объектов критической инфраструктуры оборудованы автономными источниками питания.

"Обустройство объектов критической инфраструктуры генераторами не только усиливает устойчивость инфраструктуры, но и дает необходимую гибкость, если вдруг нужно будет какие-то графики применять. Сейчас хочу подчеркнуть, что мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", - сказал он.

Раньше мы рассказывали, какие электроприборы следует выключить на ночь для экономии в платежках.

Читайте также, как подготовиться к отключениям света, если они все-таки будут.

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