Какие признаки дефицита витаминов у детей: врач назвала самые заметные симптомы
Витамины людям нужны в небольшом количестве, но они играют немаловажную роль во влиянии на рост и развитие ребенка. Недостаток витаминов приводит к специфическим симптомам и болезням.
Как визуально заподозрить дефицит определенных витаминов у ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога и семейного врача Юлии Коваль в Instagram.
Проблемы с волосами
Выпадение волос: дефицит железа, цинка, биотина
Сухие и тусклые волосы: дефицит всех макронутриентов, дефицит витаминов А и Е
Ломкость волос: дефицит макронутриентов (белков, жиров, углеводов), биотина В7, железа
Алопеция: дефицит макронутриентов, цинка, витаминов группы В
Поражение слизистой рта и губ
Ангулярный стоматит (заеды): дефицит В2, В6, В12
Атрофия сосочков языка: дефицит ниацина
Кровоточивость десен: дефицит витамина С
Хейлит (воспаление губ): дефицит В2, В6
Глоссит (воспаление языка): дефицит ниацина, фолиевой кислоты, витаминов группы В
Пурпурный язык: дефицит В12
Кожные проблемы
Фолликулярный кератоз: дефицит витамина А, Е, С
Пероральный и перианальный дерматит: дефицит цинка
Экхимозы, петехии: дефицит витамина С, К
Эритема, гиперпигментация: дефицит ниацина
Себорейный дерматит: дефицит витамина В2, В6, ниацина
Изменения в конечностях
Genu valgum, varum (x- и о-образное искривление конечностей): дефицит витамина Д
Выпадение глубоких сухожильных рефлексов нижних конечностей: дефицит В1, В12
Поражение глаз
Пятна бито: дефицит витамина А
Реваскуляризация роговицы: дефицит витамина В2
Сухость (ксероз) конъюнктивы: дефицит витамина А
Раньше мы писали о том, какие продукты поднимут серотонин и настроение.
А еще рассказывали о том, что поможет бороться с ожирением печени без дорогих лекарств.