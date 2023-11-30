Какие признаки дефицита витаминов у детей: врач назвала самые заметные симптомы

Витамины людям нужны в небольшом количестве, но они играют немаловажную роль во влиянии на рост и развитие ребенка. Недостаток витаминов приводит к специфическим симптомам и болезням.

Как визуально заподозрить дефицит определенных витаминов у ребенка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога и семейного врача Юлии Коваль в Instagram.