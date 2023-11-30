Які ознаки дефіциту вітамінів у дітей: лікар назвала найпомітніші симптоми

Вітаміни людям потрібні в невеликій кількості, але вони відіграють важливу роль у впливі на ріст та розвиток дитини. Нестача вітамінів призводить до специфічних симптомів та хвороб.

Як запідозрити візуально дефіцит певних вітамінів у дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога та сімейного лікаря Юлії Коваль в Instagram.