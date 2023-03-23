Какие овощи нельзя сажать рядом на огороде: испортит весь урожай

Огурцы и помидоры

У этих овощей совершенно разные "характеры" и разные условия полива. Помидорам много воды не нужно, от переизбытка влаги у них начинают гнить листья. А вот огурцы без большого количества влаги расти будут плохо и плодоносить будут слабо. Им нужен хороший полив.

Поэтому высаживать огурцы и помидоры по соседству не рекомендуется, желательно их разместить в разных частях огорода.

Картофель и пасленовые культуры (помидоры, баклажаны, перец)

Соседство картофеля с пасленовыми овощами может ухудшить урожай всех культур сразу. Если какая-нибудь из рассад заразится паразитами, то болезнь гарантировано перейдет к соседям.

А если на ваш картофель придет колорадский жук, то он точно съест все, что находится по соседству.

Бобовые и болгарский перец

Фасоль и горох часто страдают антракнозом и с этой же проблемой сталкивается и болгарский перец. Если грибок захватит одно растение, то он быстро начнет распространяться на все соседние культуры.

Зелень и морковь

Для получения сочной, вкусной и сладкой моркови, этот овощ нужно сажать подальше от любой зелени. Дело в том, что зелень вытягивает из почвы все питательные элементы и для моркови их может просто не хватить.

Помидоры и капуста

Разместите помидоры и капусту на разных грядках и как можно дальше друг от друга - обе культуры требуют много питательных веществ. При расположении рядом, они будут соперничать за эти вещества.

Кабачки и огурцы

Эти овощи станут очень плохими соседями, так как им нужно очень много влаги и питательных веществ. Желательно разместить их на совершенно разных грядках.