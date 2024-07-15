iPhone и iPad теперь могут заменить ваш ПК благодаря этому нововведению

Компания Apple изменила свое решение и одобрила приложение UTM SE, первый эмулятор ПК для iPhone и iPad, доступный в App Store. Это приложение позволяет запускать старые версии Windows, macOS и многое другое на вашем iPhone или iPad.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт про iPhone, iPad и Mac 9to5Mac .

Первый эмулятор ПК для iPhone и iPad

В апреле Apple пересмотрела правила App Store, разрешив эмуляторы игр. Это изменение распространилось на страны Европейского Союза и весь мир. Благодаря этому в App Store появилось несколько игровых эмуляторов, включая популярный эмулятор Nintendo - Delta.

Однако приложение-эмулятор ПК UTM SE было отклонено Apple в июне, несмотря на внесенные изменения в правила App Store. Более того, Apple отклонила приложение не только из всемирного App Store, но и из сторонних магазинов приложений в Европейском Союзе.

Компания Apple изначально объясняла свое решение тем, что разрешены только эмуляторы для "ретро-игр", а не ПК-эмуляторы, несмотря на то, что запуск старых игр является одной из главных причин использования пользователями таких эмуляторов, как UTM. Это решение вызвало волну негодования и потенциальные меры со стороны Европейской комиссии.

Однако на этих выходных разработчики UTM SE в социальных сетях подтвердили, что Apple сменила гнев на милость. Теперь UTM SE можно загрузить из App Store.

Вскоре он также станет доступен через AltStore PAL в ЕС. Apple пока не объяснила, что привело к такому повороту событий.

Стоит отметить, что приложения, распространяемые на iOS, не могут использовать компилятор JIT. Это означает, что функциональность и производительность эмуляторов, работающих через UTM SE на iPhone и iPad, будут не такими высокими, как на других платформах.