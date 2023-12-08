Какие напитки не стоит заказывать в пабах: бармены раскрыли интересные секреты

Генеральный менеджер винного магазина и бара в Санта-Монике Даниэл Йеом с осторожностью относится к разливному пиву или бокалу вина в пабах.

Посетители действительно не знают, когда в заведении последний раз чистили вытяжную систему и там может быть неприятная ситуация с плодовыми мухами и мусором. Поэтому есть риск получить не тот освежающий напиток, на который вы надеетесь.

В теплое время без тщательной очистки и промывки систем не обходится ни одно заведение, потому что в среднем продается за день от бочки до 10. А вот в холодное время пиво заказывают реже, поэтому очистку проводят нерегулярно. И есть риск не только попасть на грязную систему, но и получить просроченный напиток.

Бокал вина кажется более безопасным вариантом, но это только в том случае, если это вино было открыто прямо перед вами. Иначе – кто знает, как давно была открыта бутылка.

Даниэл рекомендует в таких ситуациях выбирать в пабе классический джин или виски с кругом.

Ни один бармен никогда не заказывает коктейль "чай со льдом на Лонг-Айленде". Знаменитый коктейль оказывает впечатляющий эффект. Туда входит водка, белый ром, текила, джинн, трип-сек, что дает посетителям больше отдачи от потраченных средств.

"Большинство клиентов хотят его просто потому, что он крепок, и они хотят быстро напиться", - предупредила директор парижского кафе и бара в Нью-Йорке Лорен Леннихан.

Но многие бармены откажутся от такого коктейля, потому что он не стоит потраченных на него средств.

Эспрессо-мартини – модный напиток, но стоит отказаться от него в тех заведениях, где нет настоящего эспрессо.

"Большинство баров не оборудованы приличными эспресс-машинами, а кофе может быть старым и долго лежать за стойкой", - предупреждает бармен Алехандро Эчеверриа.

Напиток с кофеином может нанести вред вашему здоровью во многих отношениях. Для него нужен свежий эспрессо, водка, калуа и простой сироп, но в некоторых барах свежий кофе заменяют охлажденным капельным или холодным пивом. Поэтому результат получается плачевный.

"В большинстве случаев он получается несбалансированным, пресным или даже горьким. Это действительно сложный коктейль. От качества ингредиентов до консистенции коктейля – каждый фактор может повлиять на конечный результат", – добавил Алехандро.

Не советуют бармены заказывать и "Маргариту" – любимый коктейль многих женщин. Кажется, этот коктейль сложно испортить – взболтайте текилу, сок лайма, трипл-сек и лед. Но часто бармены пытаются его усовершенствовать и могут добавить туда разные ликеры, кислый сок.

Не стоит заказывать пиво Guinness в большом и наполненном пабе, потому что ему нужен идеальный двухкомпонентный налив из азотного крана. А вот в тихом и спокойном, где бармен никуда не торопится – можно.