Что произойдет с вашим телом, если вы исключите молочные продукты из рациона
Решение исключить молочные продукты из рациона становится все более распространенным из-за состояния здоровья, непереносимости или личных предпочтений. Однако важно понимать, как это может повлиять на ваш организм?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Изменения пищеварения и здоровья кишечника
Когда молочные продукты исключаются, многие люди испытывают значительные изменения в пищеварении. Для тех, кто страдает непереносимостью лактозы, отказ от молочных продуктов может привести к заметному улучшению таких симптомов, как вздутие живота, газы и расстройство желудка.
Кроме того, некоторые исследования показывают, что безмолочная диета может поддерживать более здоровый микробиом кишечника, уменьшая воспаление и способствуя росту.
Влияние на здоровье костей и питание
С другой стороны, молочные продукты являются важным источником кальция и витамина D, необходимых питательных веществ для здоровья костей. Исключая их, очень важно найти альтернативы, богатые этими питательными веществами, чтобы избежать дефицита
Эксперты рекомендуют включать такие продукты, как листовая зелень, орехи и семена, а также рассмотреть вопрос о добавках, если это необходимо.
Недостаток этих питательных веществ может увеличить риск долгосрочных проблем с костями.
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