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Что произойдет с вашим телом, если вы исключите молочные продукты из рациона

Воскресенье 12 января 2025 09:50
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Что произойдет с вашим телом, если вы исключите молочные продукты из рациона Фото: Полезно ли отказаться от молочных продуктов (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Решение исключить молочные продукты из рациона становится все более распространенным из-за состояния здоровья, непереносимости или личных предпочтений. Однако важно понимать, как это может повлиять на ваш организм?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Изменения пищеварения и здоровья кишечника

Когда молочные продукты исключаются, многие люди испытывают значительные изменения в пищеварении. Для тех, кто страдает непереносимостью лактозы, отказ от молочных продуктов может привести к заметному улучшению таких симптомов, как вздутие живота, газы и расстройство желудка.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что безмолочная диета может поддерживать более здоровый микробиом кишечника, уменьшая воспаление и способствуя росту.

Влияние на здоровье костей и питание

С другой стороны, молочные продукты являются важным источником кальция и витамина D, необходимых питательных веществ для здоровья костей. Исключая их, очень важно найти альтернативы, богатые этими питательными веществами, чтобы избежать дефицита

Эксперты рекомендуют включать такие продукты, как листовая зелень, орехи и семена, а также рассмотреть вопрос о добавках, если это необходимо.

Недостаток этих питательных веществ может увеличить риск долгосрочных проблем с костями.

Читайте также, какое молоко полезнее - растительное или обычное?

Кстати, раскрыта главная ошибка хранения молока в холодильнике.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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