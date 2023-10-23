Сколько действует ваш электронный рецепт: в Украине изменили сроки

Украинцам рассказали, как получить лекарство по электронному рецепту немного позже, если сейчас его нет в аптеке. Обычно в таких случаях пациентам могут предложить в аптеке заказать необходимый препарат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Национальную службу здоровья в Telegram.

Что нужно знать украинцам

Теперь срок действия электронного рецепта теперь составляет:

10 календарных дней - на наркотические лекарственные средства;

30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации (“Доступные лекарства”);

90 календарных дней - на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Запомните, что отсчет идет с даты создания такого е-рецепта (то есть, когда врач поставил электронную подпись). Так что этого времени абсолютно достаточно, чтобы получить нужное лекарство в ближайшей аптеке.

Для того, чтобы найти необходимую аптеку, воспользуйтесь этой ссылкой.

Кстати, в Украине упростили получение первого электронного рецепта. Теперь для этого идти к врачу необязательно.

Ранее пациент мог получить первый электронный рецепт без визита к врачу только в случае острых или хронических заболеваний. Во всех других случаях он должен был обязательно приходить на прием к врачу.

"Теперь же это требование не обязательно. Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента", - сказано в сообщении.