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Сколько действует ваш электронный рецепт: в Украине изменили сроки

Понедельник 23 октября 2023 11:06
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Сколько действует ваш электронный рецепт: в Украине изменили сроки Фото: Сколько действует е-рецепт в Украине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам рассказали, как получить лекарство по электронному рецепту немного позже, если сейчас его нет в аптеке. Обычно в таких случаях пациентам могут предложить в аптеке заказать необходимый препарат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Национальную службу здоровья в Telegram.

Что нужно знать украинцам

Теперь срок действия электронного рецепта теперь составляет:

  • 10 календарных дней - на наркотические лекарственные средства;
  • 30 календарных дней - на лекарства по программе реимбурсации (“Доступные лекарства”);
  • 90 календарных дней - на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет.

Запомните, что отсчет идет с даты создания такого е-рецепта (то есть, когда врач поставил электронную подпись). Так что этого времени абсолютно достаточно, чтобы получить нужное лекарство в ближайшей аптеке.

Для того, чтобы найти необходимую аптеку, воспользуйтесь этой ссылкой.

Кстати, в Украине упростили получение первого электронного рецепта. Теперь для этого идти к врачу необязательно.

Ранее пациент мог получить первый электронный рецепт без визита к врачу только в случае острых или хронических заболеваний. Во всех других случаях он должен был обязательно приходить на прием к врачу.

"Теперь же это требование не обязательно. Это означает, что даже если пациент обращается к врачу дистанционно впервые, врач имеет право принять решение о выписке электронного рецепта на лекарства без проведения личного приема пациента", - сказано в сообщении.

Читайте также, как украинцам бесплатно получить иммуносупрессанты после пересадки органов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине медики провели уникальную трансплантацию - пересадили одновременно два органа.

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