Какие цвета сочетать с черным, чтобы создать элегантный и дорогой образ

Серый

Серый и черный - это классическое сочетание, которое не теряет своей актуальности. Эти цвета идеально дополняют друг друга, создавая сбалансированный и утонченный образ. Например, подберите кожаные легинсы черного оттенка и серый свитер с длинным ворсом.

Рози Хантингтон-Уайтли в серо-черном образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Красный

Красный в сочетании с черным выглядит смело и эффектно, добавляя вашему образу динамичности и уверенности. Такой акцент станет ярким дополнением к любому наряду.

Например, надевайте черный лонгслив и длинную юбку с красным принтом. Дополните образ балетками, а в холодное время года - грубыми ботинками.

Вариант с красным (фото: instagram.com/_jeanettemadsen_)

Светло-желтый

Использование цветовых блоков - это один из трендов, который позволяет сделать сочетание черного и светло-желтого максимально выразительным. Этот стиль особенно актуален для повседневных и деловых образов, так как создает яркий, но сдержанный вид.

Как носить: черная юбка или брюки в сочетании со светло-желтым топом или блузкой. Можно создать стильный контраст, играя с формами и силуэтами.

Черный с желтым (фото: instagram.com/brittanybathgate)

Кремовый

Сочетание черного и кремового идеально подходит для создания классических, утонченных нарядов, которые подходят для офиса, деловых встреч или вечерних мероприятий.

Черное платье с кремовыми акцентами, например, кремовый пояс, сумка или обувь. Также можно выбрать кремовый костюм с черными аксессуарами, что создаст идеальный баланс между элегантностью и современностью.

Для офисного стиля выберите прямые брюки черного цвета и кремовую блузу. Такой ансамбль будет выглядеть строго, но в то же время не скучно.

Черный и кремовый оттенок (фото: instagram.com/modedamour, instagram.com/monikh)

Кэмел

Черный и кэмел - это одно из самых стильных и универсальных сочетаний, которое всегда выглядит элегантно, сдержанно и актуально. Черный цвет привносит строгость и глубину, а кэмел (оттенок теплого бежевого или коричневого) добавляет теплоту и мягкость, создавая баланс между контрастом и гармонией.

Кэмел и черный (фото: instagram.com/sylviemus_, instagram.com/kimturkington_)