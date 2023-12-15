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Какие цвета в 2024 году принесут удачу и успех в делах

Цвет удачи 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Каждый год меняется символ и, соответственно, цвет удачи, их значение, влияние на судьбу и текущие дела.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram психолога нумеролога Анастасии Каримовой рассказывает, какие цвета принесут удачу в 2024 году

Какие цвета принесут удачу в 2024 году

Символ года - зеленый деревянный дракон. Это связано с огнем и деревом. Дракон - это миролюбивый символ, поэтому год будет удачным для всех, кто будет работать над собой и своим развитием. Это основное условие от дракона. Благодаря ему мы будем получать новые возможности. Так что волнение можно оставить в прошлом году и просто не сидеть на месте.

Этот год станет толчком для того, чтобы проявить свое "Я" и начать делать то, о чем вы мечтали много лет, ведь это последний год, когда символ года поможет добиться желаемого. Но просто так никому и ничего не достанется. Ради всего нужно работать и в первую очередь над собой - дракон это уважает и дает вознаграждение.

Чтобы увеличить свою удачу в новом году, нужно обращать внимание на цвета, которые могут ее привлечь или просто нравятся дракону и считаются особенными.

Символ года 2024 года (фото: Freepik)

Цветами года стали:

  • красный
  • серебряный
  • изумрудный
  • желтый.

Но больше дракон выделяет только три цвета:

Белый - он является символом чистоты и новых начинаний. Этот цвет принесет вам в 2024 году новые возможности и поможет реализовать планы и заветные мечты.

Золотой - этот цвет всегда демонстрирует роскошь и амбиции. Выбрав наряды золотого цвета, вы получите благорасположение дракона и следующий год может стать невероятно удачным.

Зеленый - это цвет символа рока, поэтому смело выбирайте все оттенки, от лаймового до бутылочного. Это порадует символ года.

Какие цвета не любит дракон:

  • черный
  • темно-серый
  • синий.

Раньше мы рассказывали о Новом году и Рождестве в украинском стиле.

Также читайте наш материал о том, в чем лучше всего встречать Новый год 2024 года.

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