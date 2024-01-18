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Какие инфекционные заболевания могут вспыхнуть в Украине

Инфекционные заболевания во время кризиса - это нормально (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк, Ірина Сандул

В Украине некоторые врачи и СМИ говорят о вероятности вспышки кори, желудочно-кишечных инфекций, новых вспышек гепатита A и других инфекционных заболеваний.

С какими еще "болячками" могут столкнуться украинцы в ближайшее время и стоит ли переживать, рассказала в интервью РБК-Украина инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Так, по ее словам, социальные катаклизмы всегда сопровождаются вспышками инфекций.

Заболеваний очень много, начиная от гемоконтактных инфекций и заканчивая теми, которые передаются от грызунов, в том числе трансмиссивными. То есть те, возбудителями которых являются членистоногие.

Естественно, говорит Голубовская, что ситуация будет ухудшаться.

"Тот же гепатит A выявляют в разных регионах Украины, просто так случилось, что в Винницкой области заболеваемость им достигла уровня вспышки", - добавила она.

Однако врач отмечает: бояться не нужно.

"Ресурс у нас есть, врачи есть, мы не на безлюдном острове", - подчеркнула Ольга Анатольевна.

Также она объяснила, благодаря чему Украине удалось избежать вспышки холеры, брюшного тифа и других инфекций после теракта на Каховской ГЭС.

"Там не было людей в таком количестве, чтобы возникла вспышка. Не было скоплений, а потому инфекции не распространялись. А единичные случаи заболеваний, конечно, были", - сказала она.

Инфекции в Украине

В ноябре 2023 в Винницкой области вспыхнула эпидемия гепатита А. Тогда случаи заболевания зафиксировали в шести областях: Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской. Киев также находился в зоне риска.

В начале января 2024 года в Киевской области 73-летняя женщина умерла от дифтерии. Это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем или через предметы обихода. Дифтерия может приводить к очень серьезным осложнениям и летальному исходу.

Еще позже в Черновицкой области госпитализировали мужчину с подозрением на столбняк. Это опасное инфекционное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям и даже смерти.

Раньше мы подробно рассказывали о новой болезни Х и как ею не заболеть.

Читайте также, почему "старые" вакцины не сработают против новых штаммов коронавируса.

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