Гепатит А в Винницкой области: почему вспыхнул вирус и охватит ли он всю Украину

В результате вспышки гепатита А в Виннице и области заболели 174 человека. Источника заражения пока не удалось установить. Чтобы противодействовать распространению болезни, в регион направили более тысячи вакцин. Медики опасаются, что из-за миграции людей болезнь может распространиться на другие области. В частности, директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург заявила, что Киев находится в зоне риска.

О том, может ли Украину охватить эпидемия гепатита А и какие последствия вспышки болезни в Виннице, издание РБК-Украина расспросило врачей-инфекционистов.

Может ли распространиться гепатит А на всю Украину

"Вспышка, безусловно, может быть, потому что гепатит А - это РНК-содержащий вирус и в окружающей среде он сохраняется месяцами. Он устойчив к низким температурам и передается теми же путями, что и кишечные инфекции. Уничтожить его в природной среде невозможно", - объясняет врач-инфекционист высшей категории Юрий Сухов.

При этом он утверждает, что массового распространения вируса среди украинцев не будет.

"Большинство людей переболели этой инфекцией и сами об этом могут не знать, поэтому большой вспышки быть не может. Иммунитет в 99% случаях - пожизненный", - говорит врач.

Инфекционист Сергей Федоркив также считает, что вспышка гепатита А в Винницкой области не не приведет к эпидемии в стране.

"Потенциально такие вспышки могут быть в любом регионе нашей страны, если инфекционный агент попадет в водоемы и приведет к значительному количеству случаев среди закрытых коллективов в школах, садах, вузах. Эта вспышка не охватит всю страну, поэтому за это не нужно волноваться", - говорит Федоркив.

По его словам, данная ситуация заставит многих людей поинтересоваться качеством воды и продуктов у себя в регионе.

"О потенциальной угрозе другим соседним областям можно будет говорить, когда точно найдут источник инфекции", - говорит Федоркив.

При этом он отмечает, что исключить на 100% такую опасность нельзя, однако она сейчас не является серьезной для других областей.

"Надо следить динамично за развивающейся ситуацией и данными местного центра контроля и борьбы с инфекционными болезнями", - добавил Федоркив.

Почему возникла вспышка гепатита А и чем она опасна

"Источника вспышки в Винницкой области не нашли. Иногда его достаточно трудно обнаружить. Но мы должны знать, что оно есть. И если взять пробы в колодцах, то в каком-то количестве будет возбудитель. Но чтобы произошло заражение, вирус должен попасть в организм и должна быть достаточная его доза. А для этого вода должна быть не кипяченая", - говорит Сухов.

Он отмечает, что гепатит А опасен из-за летальности, хотя она не высокая.

"Хронического гепатита не бывает, но есть затяжное течение. Это когда человек может болеть месяцами. Этот вирус бьет по всему организму. Главный орган-мишень - печень, но поражается не только она. Летальность и затяжное течение всегда связаны с какими-то проблемами в организме. Иногда о них человек сам не знает", - объясняет Сухов.

Инфекционист добавляет, что при заражении гепатитом врачи боятся именно осложнений.

"Почти всегда есть поражение поджелудочной железы. А если у человека уже были проблемы - диабет или воспаление поджелудочной - то будет плохо. Очень часто у взрослых после гепатита А развивается дискинезия желчных путей (нарушение тонуса. - Ред.). Также может быть поражение нервной системы - человек будет в подавленном состоянии", - добавляет Сухов.

Также он отмечает, что количество безжелтушных форм гепатита А - 4 случая из 5. Поэтому человек может даже не подозревать, что болеет именно гепатитом А. Иногда недуг имеет гриппоподобное течение, иногда проходит как кишечные инфекции.

Как украинцам защититься от гепатита А

"Прежде всего должна быть личная гигиена. Нужно мыть руки и следить за качеством воды и пищи. Надо кипятить воду. Потому что кроме гепатита А, есть еще брюшной тиф, который характерен для Карпат и Закарпатья, но его возбудители распространены по всей Украине. Чтобы уничтожить вирус, кипятить воду нужно до 5 минут. Если меньше - просто снизите потенциальную нагрузку вируса", - говорит Сухов.

Также он объясняет, что вакцинация является эффективным способом для защиты от инфекции. Но перед этим надо сдать кровь и проверить, болел ли человек гепатитом А. Такой анализ стоит приблизительно 360 грн.

"И если вы не болели, тогда стоит сделать вакцинацию. Через 3-4 месяца после прививки врачи сделают контроль, возник ли иммунитет. Он будет действовать 10 лет, хотя я бы советовал повторить вакцинацию через 5 лет", - говорит инфекционист.

Сухов отмечает, что вакцинацию от гепатита А есть в рекомендациях календаря прививок от Минздрава. Но у нас, как и в большинстве стран мира, она не обязательна, поскольку достаточно дорогая - примерно 40-50 долларов за дозу.