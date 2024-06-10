Какие гаджеты помогут сэкономить электроэнергию при отключении света: советы по выбору

С увеличением частоты отключений электроэнергии и ростом стоимости электричества многие люди обращаются к технологиям для более эффективного управления энергопотреблением. Сейчас доступны различные инновационные гаджеты, которые не только помогают экономить электроэнергию, но и обеспечивают важные услуги во время отключений.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о гаджетах, которые помогут экономить электроэнергию во время отключений света.
Зарядные устройства на солнечных батареях - это настоящая находка для того, чтобы оставаться на связи во время отключений электроэнергии. Они используют энергию солнца для зарядки телефонов, планшетов и другой мелкой электроники.
Популярным выбором является Anker, которая может эффективно преобразовывать солнечный свет в электричество, обеспечивая надежный источник питания без использования электросети.
Солнечная панель Anker Solar Panel 15W (фото: Miodessa)
Портативные электростанции, такие как Jackery Explorer 1000, представляют собой надежное решение для одновременного питания нескольких устройств. Эти станции накапливают электроэнергию и могут быть перезаряжены с помощью солнечных панелей, сетевых розеток или даже автомобильных портов.
Универсальность и емкость таких электростанций делают их отличным выбором для чрезвычайных ситуаций. Ресурс The Verge особо отметил Jackery Explorer 1000 за его способность питать бытовые приборы, такие как холодильники и аппараты CPAP, во время длительных отключений электроэнергии.
Jackery Explorer 1000 (фото: Lodka5)
Светодиодные фонари незаменимы для обеспечения освещения во время отключений электроэнергии, при этом не потребляя много энергии.
Современные фонари, такие как Goal Zero Lighthouse 600, обеспечивают длительное освещение и могут заряжаться через USB-порт или встроенные солнечные панели. Для экономии энергии такие фонари часто оснащены регулировкой яркости.
Goal Zero Lighthouse 600 (фото: OutdoorX4)
Интеллектуальные термостаты, такие как Nest Learning Thermostat, могут значительно снизить энергопотребление, изучая ваш график и соответственно регулируя температуру.
Во время отключения электроэнергии эти устройства могут поддерживать энергоэффективность за счет автоматического переключения в энергосберегающий режим.
По данным Wired, Google Nest Thermostat помогает домохозяйствам экономить до 15 процентов на охлаждении и 10-12 процентов на счетах за отопление, что делает его выгодным вложением для долгосрочной экономии энергоресурсов.
Nest Learning Thermostat
Поддержание комфортной температуры во время отключений электроэнергии может быть затруднительным, особенно в жарком климате.
Вентиляторы на батарейках представляют собой надежное и энергоэффективное решение для охлаждения. Они работают от батареек D-формата и предлагают несколько режимов скорости для оптимизации использования батареек.
Вентилятор Makita DCF102 (фото: Makita)
Источник бесперебойного питания (ИБП) - это критически важное устройство для защиты чувствительной электроники, такой как компьютеры и модемы, от скачков напряжения и отключений электроэнергии.
Модель APC Back-UPS Pro является часто рекомендуемой, так как она предлагает резервное питание от батареи и защиту от перенапряжения. Это гарантирует, что устройства могут быть безопасно выключены или продолжать работу в течение короткого периода во время отключения электроэнергии.
APC Back-UPS Pro (Lifewire)
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