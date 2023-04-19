Какие факты о себе не стоит никому рассказывать: вызовете только зависть и негатив

В современном мире открытость и откровенность стали приветствоваться и в обществе стараются отказываться от табу на многие темы. Поэтому люди готовы делиться разными фактами о себе даже с малознакомыми людьми. Но психологи рекомендуют некоторые темы обсуждать только с самыми близкими людьми, чтобы не вызвать осуждение или зависть.

Что о своей жизни не стоит рассказывать другим людям - читайте в материале ниже.

Планы и мечты

Карты желаний, списки, различные ритуалы для выполнения мечты, обсуждение в компании - люди совершают множество различных вещей, чтобы приблизить желаемое.

Однако есть и другое мнение - озвученные желания звучат для подсознания как уже осуществленные. Пропадает азарт, и желание достичь желаемого. А еще люди вам могут позавидовать.

Здоровье и красота

Многие люди не любят говорить о болезнях, врачах, больницах - их это пугает и вызывает негатив. Детальное обсуждение об обследование может поставить в неудобное положение вашего собеседника. Тем более, что люди по натуре любят сплетничать - ваша личная информация может пойти дальше и стать темой для обсуждения.

Тем более не стоит обсуждать бьюти-процедуры. Пусть окружающие думают, что вы от природы обладаете ровной кожей и пышными волосами. Стоимость любых процедур - повод для зависти и сплетен.

Негатив и неудачи

Делиться такими фактами стоит только с самыми близкими людьми, которые помогут и поддержат, а еще посочувствуют. А вот остальным людям не обязательно знать, что в вашей жизни пошло что-то не так. Обязательно найдутся те, кто вместо сочувствия проявит негатив или злорадство.

Хорошие дела

Если вы занимаетесь благотворительностью - оставьте этот факт при себе. Вы можете попросить о помощи или присоединиться к вам, но хвастаться своей деятельностью точно не стоит.

Хвастовство сведет все ваши усилия к нулю и обесценит ваши старания в глазах окружающих. Вас обвинят в том, что вы занимаетесь добрыми делами из корысти.

Страхи

Страхи имеют сильную энергетику и признаваться в них можно только самым близким людям или психологам, которые помогут справиться с фобиями или паникой. А пустые разговоры о том, чего вы боитесь, вас погрузят в тревожность, а у других людей вызовут негатив.

Интимная жизнь

Не зря личная жизнь так и называется - личной. Не пускайте "зрителей" в свою постель. Многие любят смаковать подробности чужой личной жизни, так как своей у них нет.

Интим - это сугубо личное дело, которое касается вас и вашего партнера. А многих такие вещи привлекают и интригует. Не рассказывайте подробностей даже близким друзьям.

Обман и измена

Если вы совершили проступок, то не стоит об этом никому рассказывать. Возможно, вы уже пожалели о содеянном или у вас были веские причины поступить именно так.

Но разговоры об этом заставят вас пережить снова неприятные эмоции. Более того, такая информация может всплыть в очень неподходящий момент или о ней узнают люди, которым это не нужно.

Говорить об измене или обмане стоит только с тем человеком, которого это непосредственно касается. Прощение позволит отпустить ситуацию.

Доходы

Маленькая зарплата вызывает жалость, "умные" советы, осуждение, а большая - зависть. Не обсуждайте размеры своей зарплаты даже с самыми близкими людьми, если от этого не зависят какие-то важные моменты в жизни.

Недвижимость и крупные покупки

Не стоит детально рассказывать о том, как вы накопили на квартиру или как получили в наследство дорогой дом - это вызовет зависть и волну ненужных вам советов.

Вам расскажут, где лучше всего продать жилье, сдать, сделать ремонт или немедленно произвести обмен. Не позволяйте другим людям вмешиваться в ваши планы и руководить вашими решениями.