Какие доллары у вас точно не возьмут в "обменке": список признаков
В Украине обмены валют и банки должны принимать все доллары США. Даже, если они выпущены в 1914 году. В случае отказа в обмене или за предложение заплатить дополнительную комиссию, финучреждения будут лишаться лицензий. Но есть доллары, которые у вас точно не примут.
Валюту в каком состоянии не примут в Украине - читайте в материале Styler.
Какие доллары не примут в обменах валют
Банкноты иностранной валюты, которые приобрели при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:
- разорванные (разрезанные) на части
- с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-сменные элементы защиты
- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений
- с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты
- с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах
- обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения)
- имеют явные типографские недостатки
Если иностранное государство изъяло банкноту из обращения (после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты).
То есть все остальные банкноты обменники и банки обязаны принимать беспрепятственно и без комиссии.
Конечно, если купюра разорвана пополам, полностью разрисована или повреждена иным образом, принимать ее откажутся.
Однако если ваша банкнота подпадает под условия принятия учреждением, а сотрудник отказывается принимать ее, вы можете обратиться в НБУ с жалобой или на электронную почту nbu@bank.gov.ua, используя специальную форму.
Как ранее мы писали, украинцам развеяли известный миф о приеме изношенных купюр в обменниках.