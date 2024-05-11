Обучение за границей: 6 фактов, которые нужно знать перед поступлением в иностранный вуз

Многие украинские выпускники рассматривают возможность обучения за рубежом. Но в обществе бытует немало мифов, которые сдерживают будущих абитуриентов от поступления в иностранный вуз.

О том, что нужно знать об обучении за границей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Освіта.юа.

Обучение для иностранцев может быть бесплатным

Во многих государственных учреждениях высшего образования, например в Чехии, иностранцы могут учиться бесплатно. Но для поступления абитуриенту нужно выучить язык на достаточно высоком уровне, соответственно, в подготовку нужно финансово вложиться.

Также родителям поступающего следует учесть, что значительная часть денег нужна для проживания, питания и других расходов студента.

Для обучения не нужно досконально владеть английским

Конечно, без знания иностранного языка вы не сможете поступить в зарубежный вуз, но университеты не требуют в совершенстве владения языком. Тем более не во всех странах обязательно учиться на английском.

Например, славянские языки (польский, чешский, словацкий и др.) даются украинцам довольно легко, поскольку имеют много общего с нашим. Так что их можно овладеть за год с нуля до уровня B2, а этого будет достаточно для поступления.

К поступлению в заграничный вуз нужно тщательно готовиться

Конечно, иностранным студентам трудно поступить в ВУЗы на бесплатную форму обучения, поэтому процесс подготовки для них более требователен и длительный. Поэтому важно заранее определиться со страной обучения и требованиями университета, куда планируете поступать, чтобы заранее начать подготовку.

Обучение за границей доступно для студентов с разным уровнем успеваемости

Распространен миф о том, что для поступления за границу нужно быть либо очень способным спортсменом, либо гением. На самом же деле учиться в иностранном вузе могут студенты с разным уровнем успеваемости, главное правильно выбрать университет и программу обучения, которые отвечают академическим целям.

Также важно, чтобы студент сам выбрал профессию по собственным предпочтениям, а не под давлением родителей. Иначе есть риск, что ему будет неинтересно учиться.

Обучение за границей расширит границы знакомств

Обучение в другой стране позволяет познакомиться с новыми культурами и традициями, овладеть чужими языками и завязать много интересных и полезных знакомств.

Очень важно, что при многих вузах есть адаптационные программы и профессиональная поддержка специалистов, позволяющих смягчить переход и обеспечить комфортное пребывание и обучение за границей.

Проживание за границей умеренное в цене

Многие отказываются от обучения за границей, потому что думают, что проживание в другой стране обходится слишком дорого. Но все зависит от того, где именно будет учиться студент. К примеру, проживание в общежитии в Чехии стоит 350 евро/мес, 200 евро хватает на продукты и проезд.