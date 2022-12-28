Какие будут зарплаты в 2023 году и на какие вакансии будет спрос: прогноз эксперта

Что будет с рынком труда в 2023 году

“Делать прогнозы на следующий год неблагодарное дело, потому что непонятно, как будет развиваться война в дальнейшем. Сейчас у нас каждый квартал разные коэффициенты. Более активные боевые действия или веерные отключения оказывают большое влияние на рынок труда. От того, что будет с поставками электроэнергии и будет ли полный блекаут, зависит хотя бы квартальный тренд на рынке труда”, - рассказывает Татьяна Пашкина, карьерный консультант.

Отмечает, что глобально рынок труда в Украине не изменится в 2023 году.

"Большие сферы, которые востребованы работодателями, продажи, админперсонал, логистика, маркетинг - до сих пор остались в спросе. Они только поменялись местами, но к ним не добавились никаких новых сфер и не отпало старых. Подобная тенденция сохранится и в следующем году", - говорит эксперт.

Если предполагать, что боевые действия будут происходить с такой же интенсивностью, как сейчас, то ситуация на рынке труда кардинально не изменится.

"Маркетинг и сфера гостеприимства немного просели. Но и здесь нет однозначности. Имеется серьезный минус на востоке и центре Украины. Но однозначно на Западе есть прилив. Во Львове, Ужгородской и Ивано-Франковской областях выросла прибыль по туристическому сбору в 1,5-2 раза", - объясняет Татьяна.

Наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году зафиксирован во Львовской области - 193%. В бюджеты громад этого региона поступило 19,7 млн грн.

В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора выросла на 76,4% и составила 9 млн грн. Закарпатская область заработала 8,7 млн грн турсбора, что на 144% больше, чем в прошлом.

Некоторые эксперты заявляют о готовности зарубежного бизнеса вкладывать большие деньги в рынок Украины. Однако такая вероятность больше говорит о социальном бизнесе.

"Все очень сегментировано. Каждый бизнесмен будет решать, продолжать ли вкладывать деньги из-за угроз военных действий, также будет учитывать затраты на генераторы и т.д. Готовы ли они рисковать и вкладываться в нестабильные рынки, непонятно. Есть компании, которые могут давать деньги в социалку. Но крупный серьезный бизнес будет приходить хотя бы на минимальную стабильность", - объясняет Пашкина.

Какие вакансии будут иметь спрос

"Начнется реконструкция и потребуются строители всех классов и специальностей, качества, стажа и так далее. Вероятно, увеличится количество работников психологической сферы из-за того, что травмированы войной", - говорит эксперт.

Большим останется спрос на консультантов, продавцов, менеджеров, разнорабочих, слесарей, дворников, врачей, учителя и так далее. Эти специалисты всегда востребованы.

"Турагенства вряд ли поднимутся в следующем году и ивент менеджеры. Но даже в этом году они трудятся. Часть людей переквалифицировалась и основную карьеру поставили на паузу".

(иллюстрацию предоставила Татьяна Пашкина)

Останется спрос на работу онлайн. В частности, среди украинцев, которые выехали за границу из-за войны.

"У нас есть одновременно два противоположных тренда. Оставшиеся в Украине люди будут работать, где только можно, главное, чтобы была электроэнергия. Возвращение к работе из офисов было вынужденным. Выехавшие украинцы будут держаться за отдаленную работу, чтобы помогать родине, как могут", - рассказывает эксперт.

Что будет с зарплатами в следующем году

"Зарплаты точно возрастут. Государство уже сказало, что средняя поднимется с 14 тысяч до 18 тысяч гривен. Согласно соцопросу, большинство работодателей либо уже подняли, либо планируют ее поднимать. Обычно повышают на 10%, инфляции у нас сегодня - 30%. Учитывая падение гривны, то повышение зарплаты - это определенный компенсаторный механизм, чтобы это как-то нивелировать", - объясняет эксперт.

Сложность прогноза по зарплате составляет еще и в том, что часть специалистов работает неполный рабочий день, а некоторые вообще официально не трудоустроены.

"У нас работодатели поднимают зарплату только тогда, когда очень нужно. Тому кто будет в дефиците, тому прибавят. Будут поднимать зарплаты в ограниченных размерах. Вот например у нас есть дефицит швей. Он не первый год. Но много они не стали зарабатывать. Поэтому в 2023 году тенденция сохранится. Зарплаты будут повышаться точечно", - добавляет Пашкина.

В следующем году также будет распространенным явлением, когда одна должность будет включать в себя обязанности двух вакансий.

"Это такой обще кризисный тренд. Это может быть аргументировано тем, что несколько уменьшились обороты компаний. Есть работодатели, которые этим злоупотребляют. Пытаются на ком-то сэкономить, учитывая трудные времена", - говорит Татьяна.