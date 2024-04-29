Какие будут цены на черешню в этом сезоне: ответ эксперта

Уже через месяц в Украине наступит сезон черешни. Эту ягоду обожают немало украинцев, и какая же будет на нее цена?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на techhorticulture.
Нестабильные погодные условия весной 2024 создают дополнительные трудности для фермеров. После аномально высоких температур наступило резкое похолодание и температура в некоторых местах опускалась ниже 0 градусов.
По словам руководительницы проекта черешневого сада в ООО "Уманская фруктовая компания" Оксаны Гордий, существует вероятность, что заморозки, охватившие часть Украины, могут негативно сказаться на урожае черешни, что может привести к уменьшению урожайности и увеличению цены на ягоды.
"Кроме того, мы не можем спрогнозировать ситуацию с войной. Если ситуация обострится, люди снова начнут выезжать из страны и потребление упадет. Поэтому я считаю, что в этом сезоне черешни будет либо мало, либо много, но с более низкой ценой и меньшим спросом", - сообщила руководительница проекта черешневого сада ООО "Уманская фруктовая компания".
Отметим, что в прошлом году из-за погодных условий цены на черешню в Украине били рекорды.
Ягоды продавали по высокой цене сначала сезона, но, даже в его разгар, цены на черешню "кусались".
Так, продукт продавали по 150-160 гривен в середине сезона.
Как мы ранее писали, в Украине постепенно снижается цена на популярный "зимний" овощ.
Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты.