Какие будут цены на черешню в этом сезоне: ответ эксперта

Какие будут цены на черешню этого сезона?

Нестабильные погодные условия весной 2024 создают дополнительные трудности для фермеров. После аномально высоких температур наступило резкое похолодание и температура в некоторых местах опускалась ниже 0 градусов.

По словам руководительницы проекта черешневого сада в ООО "Уманская фруктовая компания" Оксаны Гордий, существует вероятность, что заморозки, охватившие часть Украины, могут негативно сказаться на урожае черешни, что может привести к уменьшению урожайности и увеличению цены на ягоды.

"Кроме того, мы не можем спрогнозировать ситуацию с войной. Если ситуация обострится, люди снова начнут выезжать из страны и потребление упадет. Поэтому я считаю, что в этом сезоне черешни будет либо мало, либо много, но с более низкой ценой и меньшим спросом", - сообщила руководительница проекта черешневого сада ООО "Уманская фруктовая компания".

Какие были цены на черешню в Украине в 2023 году

Отметим, что в прошлом году из-за погодных условий цены на черешню в Украине били рекорды.

Ягоды продавали по высокой цене сначала сезона, но, даже в его разгар, цены на черешню "кусались".

Так, продукт продавали по 150-160 гривен в середине сезона.