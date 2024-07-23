8 инструментов, которые должен иметь каждый садовод и огородник

Лето - это главное время года для садовода и огородника. Каждый день имеет важное значение для будущего урожая. Какие инструменты нужны каждому хозяину или хозяйке для эффективного труда на огороде и в саду?

Читайте об этом в материале РБК-Украина (проект Styler), где для вас создан список из 8 самых необходимых инструментов для всяческих нужд.

Перчатки

Если вы когда-нибудь пытались вырывать крапиву или обрезать колючие кусты без перчаток, то поймете, почему они находятся на первом месте в этом списке. Даже простые растения могут оставить ваши руки болезненными и раздраженными, если их не защитить. Продолжительное использование ручных инструментов также может нанести неожиданный вред незащищенным рукам из-за давления и трения. .

Ручная лопатка

Ручная лопатка незаменима для посадки растений. Выбирая ее, представьте, как вы выкапываете с ее помощью крепкие сорняки, и спросите себя, справится ли она с этой задачей. Как и все садовые инструменты, держите ее в чистоте и храните в сухом месте, чтобы предотвратить ржавание.

Ручные вилы

Еще один небольшой, но необходимый садовый инструмент - ручные вилы, который позволяет разрыхлять твердую, комковатую землю и смешивать ее с рассыпчатым компостом, чтобы достичь консистенции, в которой ваши растения смогут укорениться.

Секатор

Секатор - один из садовых инструментов, которым вы будете пользоваться чаще всего. Независимо от того, что вы производите в саду, вы, вероятно, встретите растения, которые нужно обрезать. Хорошая острая пара имеет удивительную режущую силу и может обрезать стебли или ветви до 2 см. Не пытайтесь обрезать ими что-то толще, иначе вы можете затопить или сломать их.

Если у вас есть розы, используйте секатор для удаления отцветших цветов. Это стимулирует повторный рост здоровых цветов (фото: Pixabay.com)

Лопата

Если вам нужно серьезно рыть, использование ручной лопатки займет весь день. Возьмите заостренную лопату с длинной ручкой, чтобы выполнить работу гораздо быстрее. Этот садовый инструмент должен быть хорошо изготовлен и прочен, поскольку ручка будет подвергаться большому давлению.

Длинные вилы

Длинные вилы - это большая версия ручных вил, но с прямыми, а не угловыми зубцами. Используйте их для разрыхления почвы на больших площадях или для разбивки твердой почвы перед копанием.

Грабли

Грабли имеют больше приложений, чем вы можете себе представить. Кроме того, что они являются лучшим способом уборки листьев или веток из вашего газона, их также можно использовать для рыхления и выравнивания грядок. Вы можете выбрать между граблями с прямой головкой или граблями для листьев с более длинными, более легкими зубцами.

Газонокосилка

Если у вас есть газон любого размера, трудно обойтись без газонокосилки. Они бывают разных форм и размеров: от полностью ручных косилок до высокотехнологичных электрических моделей.