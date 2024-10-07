Какие 7 лучших украинских спортсменов стали мировыми легендами
Украинские спортсмены покоряют мировые арены, побеждают на престижных соревнованиях и дарят Украине славу, которую трудно переоценить. Какие выдающиеся украинские спортивные звезды вошли в мировую историю?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о достижениях украинских звезд спорта мирового уровня.
Инесса Кравец - легенда тройного прыжка
Один из самых стойких рекордов в женской легкой атлетике принадлежит Инессе Кравец. Она покорила мир в тройном прыжке, установив на чемпионате мира 1995 года в Гетеборге результат в 15,50 м. Этот рекорд продержался 26 лет!
В следующем году Инесса выиграла золото на Олимпийских играх в Атланте, став первой в истории чемпионкой среди женщин в тройном прыжке. Ее успех стал подлинным доказательством силы украинского спорта.
Инесса Кравец (фото: Википедия)
Сергей Бубка - покоритель высот
Сергей Бубка - это имя, которое стало синонимом прыжков с шестом. Его список достижений включает 36 мировых рекордов!
Особенно впечатляющим было его выступление в 1994 году в итальянском городке Сестриере, где он поднялся на высоту 6,14 м. Этот рекорд продержался 26 лет, и долгое время оставался непреодолимым.
Кроме этого, Сергей Бубка 10 раз становился чемпионом мира, доказывая, что его талант и мастерство - вне конкуренции.
Сергей Бубка, 1983 г. (фото: Википедия)
Лилия Подкопаева - звезда мировой гимнастики
Лилия Подкопаева, эта хрупкая, но невероятно сильная украинская гимнастка, завоевала сердца всего мира. На Олимпийских играх в Атланте в 1996 году она выиграла абсолютное первенство по спортивной гимнастике, заставив президента США Билла Клинтона и 45 тысяч зрителей аплодировать стоя.
Ее фирменный двойной прыжок вперед с поворотом на 180 градусов до сих пор не повторил ни один спортсмен. Лилия также внесла свой вклад в развитие гимнастики, и сегодня три элемента носят ее имя. Ее грация, смелость к экспериментам и безупречное исполнение навсегда оставили след в истории спорта.
Лилия Подкопаева (фото: Википедия)
Владимир и Виталий Кличко - короли ринга
Братья Кличко - настоящие легенды профессионального бокса.
Они начали свои выступления на мировой арене в 1996 году, и уже в 2018 году попали в Книгу рекордов Гиннеса как братья-чемпионы, которые провели наибольшее количество боев и собрали все чемпионские пояса в тяжелой весовой категории в одной семье.
Братья Кличко (фото: Википедия)
Руслан Пономарев - шахматный гений
В 2002 году Руслан Пономарев стал первым чемпионом мира по шахматам в истории независимой Украины. К тому времени он был еще совсем молод, но уже в 1998 году, в 14 лет, стал самым молодым гроссмейстером в мире.
Через четыре года он получил титул самого молодого чемпиона мира по шахматам. Его талант и стратегическое мышление покорили сердца любителей шахмат и принесли Украине международное признание.
Руслан Пономарев (фото: Википедия)
Андрей Шевченко - футбольный символ Украины
Имя Андрея Шевченко знают все поклонники футбола, даже те, кто не знаком с деталями украинской истории. Обладатель "Золотого мяча", победитель Лиги чемпионов, лучший бомбардир Серии А - этот список достижений можно продолжать еще долго.
Благодаря своим успехам Андрей не только поднял украинский футбол на мировой уровень, но и стал примером для тысяч детей, мечтающих о спортивных вершинах.
Андрей Шевченко, 2004 (фото: Википедия)
Элина Свитолина - звезда украинского тенниса
Элина Свитолина - это настоящая гордость украинского тенниса. Она установила немало национальных рекордов и поднялась на третье место в рейтинге WTA - высшую позицию среди украинских теннисисток.
Элина - единственная украинка, которая выигрывала Итоговый турнир WTA, дошла до полуфинала турнира Большого шлема в индивидуальном разряде и завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио.
Элина Свитолина (фото: Википедия)
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При написании материала были использованы источники: издание Visit Ukraine, сайт Champion.com.ua, Википедия.