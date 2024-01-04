Какие 6 фраз нельзя говорить партнеру: это разрушит отношения

Это так похоже на тебя

"Любая фраза, которая дает глобальное представление о чьем-то характере, очень токсична и негативна, и не закончится хорошо", з отмечает психолог отношений Лиза Мари Бобби.

По ее словам, это подрывает связь привязанности, заставляя другого человека чувствовать, что объясняться бессмысленно.

"Это лишает отношения самого важного кислорода, который есть в отношениях, помимо любви, а именно роста. Это лишает возможности роста и надежды, и это может быть пагубно", - подчеркивает Бобби.

Это не то, что произошло

По словам психолога, в каждом конфликте есть две совершенно обоснованные стороны, которые часто совершенно отличаются друг от друга.

"Если мы используем такие фразы, мы говорим, что моя точка зрения правильная, и для вашей нет места. Это обесценивает", - подчеркивает она.

Цель общения - понять точки зрения друг друга, а не подорвать их.

Это не так уж и важно

По словам Бобби, подобные слова обесценивают эмоции вашего партнера и показывают, что вы не желаете понимать его чувства.

"Когда вы любите кого-то и связаны с ним, ваша задача - освободить место для того факта, что они разные, и то, что ваш партнер испытывает то, чего вы не испытываете, не означает, что он неправ", - говорит Бобби.

Не обращая внимания на глубину их эмоций, вы можете разорвать эмоциональную связь, говорит она.

Я ухожу

Пустые угрозы развода или прекращения отношений обычно только обостряют конфликт.

"Если вы действительно не имеете это ввиду и не намерены довести дело до конца, угрозы разорвать отношения могут быть чрезвычайно манипулятивными и подорвут доверие", - подчеркивает психолог.

Ты слишком остро реагируешь

По словам экспертов, подобные слова сводят к минимуму переживания вашего партнера, что может оказаться чрезвычайно вредным.

"Отвергая чувства вашего партнера и называя их иррациональными, вы создадите почти невозможную ситуацию для здорового решения проблемы", - подчеркивают психологи.

Ты всегда/никогда

В своей книге "Рецепт любви: 7 дней к большей близости, связи и радости" известные клинические психологи и исследователи Джон и Джули Готтман выделяют две фразы, которые парам никогда не следует использовать: "Ты всегда" или "Ты никогда".

"Эти тревожные фразы предупреждают нас, что пара находится на шаткой территории. Возможно, начинает проявляться негативная перспектива", - пишут они.

Это часто говорят, когда партнер не может сделать то, чего, как вы предполагаете, он знает, от вас хотят. Вместо того чтобы ожидать, что ваш партнер знает, чего вы хотите, выразите свои желания прямо, без обвинений.

Например, если вы хотите больше свиданий, не говорите: "Ты больше никогда не приглашаешь меня на свидания", скажите: "Я скучаю по тебе. Можем ли мы запланировать больше свиданий один на один в этом месяце?"