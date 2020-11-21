Новий рік у Києві 2020: які заходи потраплять під сувору заборону

Новий рік та Різдво у Києві цьогоріч у зв'язку з пандемією коронавірусу будуть святкувати без концертів і масових гулянь. Організатори зараз працюють над традиційним запаленням ялинки, яке відбувається щорічно на Святого Миколая.

Зі слів радника мера Києва, секретаря штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимира Бондаренка, мешканцям і гостям столиці будуть рекомендувати утриматися від масових гулянь на Новий рік задля безпеки.

Бондаренко також порадив містянам не очікувати на великі гуляння, адже цьогоріч організатори влаштують їх у спокійнішому темпі, аніж це було зазвичай.

"Я думаю, що точно великих гулянь нам очікувати не варто. Ялинка, звичайно, буде, дух Нового року, дух Різдва буде. Але без масових гулянь. Місто буде закликати до того, аби масових гулянь також не було", – сказав Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

Посадовець зауважив, що згідно з прогнозами, Україну може накрити пік захворюваності на коронавірус саме перед новорічними святами, тому карантинні обмеження будуть актуальними. Але Бондаренко висловив сподівання, що все ж до кінця грудня країні вдасться подолати нову хвилю COVID-19.

Нагадаємо, раніше засновник проекту FolksUkraine Ігор Добруцький розповів, що фудкортів в Києві на Новий рік не буде, не планують і концертів та масових гулянь, але символ свята - ялинка все-таки буде.

Як ми раніше писали, в столиці визначилися з новорічними святковими заходами.