У КМДА розповіли, як працюватимуть садки у Києві

У ході брифінгу 30 серпня чиновники зазначили, що правила відвідування дитячих садків столиці не змінилися - вони базуються на рішенні Ради оборони Києва, ухваленому в травні.

При цьому Мондриївський уточнив, що батьки діток, які допускаються до садків, можуть працювати не лише безпосередньо на виробництві, а й дистанційно. Йдеться, в тому числі й про фізособ підприємців - ФОПів.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради оборони Києва, підставою для прийому дітей до садків, у яких є укриття, є довідки від обох батьків про те, що вони працюють.

У КМДА вважають, що якщо є можливість виховувати малюка вдома - це безпечніше з точки зору взаємин дитина-батьки. Якщо немає можливості бути з дитиною, тоді працюють садки, де є укриття.

Чиновники КМДА Валентин Мондриївський та Олена Фіданян (фото: kyivcity.gov.ua)

При цьому непрацевлаштовані батьки не зможуть влаштувати своїх дітей у садочки, навіть якщо там достатньо місць в укритті.

"Я не бачу в цьому сенсу. Логіка в безпеці дітей. Якщо батько та мама працюють, то у них є можливість дитини в садок віддати. Навіть якщо вони працюють вдома і їм потрібен час на роботі. Якщо вони не працюють і не хочуть приділяти дитині час, то ми цього не підтримуємо", - сказав Мондриївський.

Якщо в укритті садка не вистачає місць для всіх діток, тоді пропонуються інші заклади.

Наразі у столиці є укриття у понад 300 садках, а працюють - близько 40 закладів, таким чином є суттєвий запас вільних місць у дитсадках. У КМДА пояснюють, що решту відкриватимуть відповідно до кількості заявок батьків.