Кейт Міддлтон заздрить Меган Маркл? Герцогиня зробила гучну заяву

Кейт Міддлтон, яка є щасливою матір'ю трьох дітей, заявила, що планує народити ще й четверту. Прихильники стверджують, що така поведінка герцогині пов'язана з вагітністю Меган Маркл. Про це інформує видання Daily Mail.

Обізнане джерело повідомило журналістам про те, що Кейт хоче народити ще одного спадкоємця корони, хоча раніше зовсім не замислювалася над цим. У разі, якщо Міддлтон зважиться на цей крок, вона може повторити долю королеви Єлизавети II.

Кейт Міддлтон мріє про четвертому дитину (Getty Images)

Важливу роль у даній ситуації, на думку експертів, зіграла вагітність Меган Маркл, до чиєї персони зараз проявляють максимум уваги.

"Кейт хотіла б ще одну дитину. Вона любить дітей і знову готова до вагітності", - стверджує інсайдер. А от стосовно того, що з цього приводу думає сам принц Вільям - невідомо.

До речі, вагітність Кейт переносить досить важко. І кожен раз вона переставала на деякий час виходити у світ через нестерпним нудоту зранку. Пару раз герцогиню навіть госпіталізували.

Раніше ми писали про те, що розкрилася вся правда про ворожнечу Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

Також ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон докладає всі зусилля для того, щоб помирити братів - принца Вільяма і принца Гаррі, оскільки конфлікти в родині їй неабияк набридли.