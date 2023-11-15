Кейт Миддлтон поразила ярким нарядом во время выступления в Лондоне

Кейт очень любит носить брючные костюмы, к тому же женщина часто выбирает яркие цвета, подчеркивающие ее личный стиль и природную красоту.

О том, какой костюм принцесса Уэльская выбрала для важной речи в Лондоне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Daily Mail.

Кейт Миддлтон поразила фиолетовым костюмом

Жена принца славится тем, что она иногда любит воплощать свои предыдущие образы в новых реалиях. А также своей привязанностью к лукам покойной принцессы Дианы, которая считается иконой стиля.

Миддлтон посетила встречу в Лондоне, посвященную эмоциям. К тому же детским, что является очень важной темой для родителей, учителей и самых малышей. Наверное, Кейт не зря одела такой яркий наряд, ведь рассказывала о "колесе чувств", сопровождающем каждую эмоцию определенным цветом и объясняющей чувства детей.

Женщина прибыла на событие в элегантном фиолетовом костюме от Эмилии Викстед. Подобный костюм многодетная мать уже надевала, правда, у него немного другой фасон и оттенок.

Свой образ принцесса дополнила туфлями лодочками, которые были почти в одном тоне с костюмом и хорошо дополняли ее образ.

А также, как всегда аккуратно накрутила волосы и вложила свою челку таким образом, что она имеет объем и придает образу изысканности, элегантности и женственности.

Кейт Миддлтон в ярком костюме в Лондоне (фото: Getty images)

Значение фиолетового цвета

Поскольку Кейт была на встрече, где цвета отражают эмоции, следует сказать, что демонстрирует цвет, что выбрала многодетная мамочка.

Фиолетовый цвет раньше считался королевским цветом, а его оттенки символизируют доверие, дружбу, искренность. Насыщенные и глубокие - говорят о глубине и серьезности чувств.

Такой цвет присущ уверенным в себе людям, живущим в гармонии с собой и окружающим миром. Впечатляюще, но этими словами можно описать и саму Кейт.

Кейт Миддлтон в фиолетовом костюме (фото: instagram.com/katemiddletonprincessofwales)