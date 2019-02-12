Водоспади і будиночок на дереві: Кейт Міддлтон створює унікальний сад

Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Свій проект герцогиня Кембриджська представить на спеціалізованій виставці

Герцогиня Кембриджська розробила власний проект ландшафтного саду, який представила на виставці флористів і садівників. Фото майбутнього саду Кейт Міддлтон були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон стане учасником виставки Chelsea Flower Show. Основна тематика виставки – це вплив природи на фізичне і психічне здоров'я людини. Саме ця тема вже давно є основною у роботі герцогині Кембриджської.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Разом з ландшафтними дизайнерами Андреа Девіс і Адамом Уайтом Кейт Міддлтон розробила власний проект саду, який отримав назву Back to Nature Garden. Цей сад планують втілити в реальність в самому центрі Лондона.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

На створення такого проекту Кейт Міддлтон надихнули спогади, які пов'язані з її власним дитинством.

Наголошується, що в саду буде побудований будиночок на дереві, а також будуть зроблені штучні водоспади, річки. Герцогиня Кембриджська впевнена, що цей сад припаде до душі і дорослим, і дітям, так як їм необхідно частіше бувати на природі. Єднання з природою допоможе уникнути стресів, душевних розладів і навіть депресії.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Ще одним джерелом натхнення для Кейт Міддлтон стала книга Річарда Лоува "Остання дитина в лісі". У цій книзі йдеться про те, як мешканці мегаполісів відчувають дефіцит у природі навколо себе і даються практичні поради про те, як уникнути цього дефіциту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кейт Міддлтон в прикрасах принцеси Діани "підкорила" BAFTA.

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