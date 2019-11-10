Кейт Міддлтон ризикне своїм здоров'ям заради королеви: в чому причина

Відсутність герцогині Кембриджської у щорічній поїздці з чоловіком Вільямом в Оман і Кувейт здалася дивною і викликала припущення про те, що в родині Кейт Міддлтон скоро очікується поповнення.

За чутками, тільки "цікаве" положення герцогині дозволяє їй не полетіти з чоловіком, так як попередні три вагітності були важкими, що дозволяє припустити, що Кейт вагітна четвертою дитиною.

Відомо, що Кейт стане наступною королевою Великобританії, тому тягар відповідальності на ній висить як ніколи, до того ж перебувати під пильним оком Єлизавети зовсім нелегко. Можливо, навіть сама королева наполягла на народженні четвертої дитини, як і вона сама в свій час. Але така спадкоємність не виключає того факту, що Єлизавета ризикує здоров'ям 37-річної Кейт Міддлтон, можливо навіть, заради своєї особистої примхи.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сама ж Кейт намагається догодити королеві, на відміну від Меган Маркл, яка не перестає проявляти свій бунтарський дух, що дозволяє їй частково жити своїм життям.

Нагадаємо, що принцеса Шарлотта розбовкала в школі секрет Кейт Міддлтон.