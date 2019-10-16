ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів Пакистану

Lite » Мода 16.10.2019 - 17:45
В комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів Пакистану
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські вирушили в гори Пакистану

Кейт Міддлтон і принц Вільям відразу заявили, що, крім світських раутів і офіційних стреч, збираються відвідати гірські селища. І сьогодні, 16 жовтня, виконали свої наміри. Герцоги Кембриджські вирушили в Бумбурет – найбільшу долину Калаша Деш в Читральском районі. Мета – насолодитися красою гір Північного Пакистану. Також в їхні плани було ознайомитися з проблемами місцевих жителів. Справа в тому, що різкі наслідки зміни клімату і глобального потепління надають глибокий вплив на громади, які називають цей регіон будинком.

В комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів ПакистануВ комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів ПакистануВ комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів ПакистануКейт Міддлтон і принц Вільям в горах (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Кейт і Вільям ознайомилися з кількома надихаючими ініціативами, спрямованими на те, щоб оснастити місцеве суспільство інструментами, які їм необхідні, щоб пристосуватися до мінливих ландшафтних і погодних умов району.

Цікаво, що подружжя подорожує по стопах принцеси Діани – вона була в Гімалаях під час свого туру в 1991 році. На честь цієї події Кейт і Вільям отримали пам'ятні книги.

В комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів ПакистануВ комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів ПакистануВ комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів ПакистануГірське подорож вдалося (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Для гірського подорожі Кейт вибрала комфортний жіночний одяг. Вона обрала спідницю міді коричневого кольору з широким поясом на талії, шоколадного відтінку сорочку, на яку зверху накинула шкіряну жилетку Really Wild. Доповнили образ шаль, перекинута через плече, а також чоботи з широкими халявами на стійкій підошві, а ще сережки-підвіски від ювелірного бренду Missoma. Волосся Кейт прибрала у високий хвіст, а макіяж зробила в натуральних відтінках. Пізніше вона доповнила образ головним убором з яскравим пір'ям і шарфом, подарунками від місцевих жителів.

В комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів ПакистануВ комфортному вбранні і незвичайному капелюшку: Кейт Міддлтон зачарувала гірських жителів ПакистануКейт Міддлтон і принц Вільям поспілкувалися з місцевим населенням (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Принц обрав для поїздки бежевого відтінку штани, замшеві туфлі їм в тон, а також світло-сірусорочку. Пізніше він також приміряв кепку з пір'ям і яскравий шарфик.

Казково красива: Кейт Міддлтон в небесно-блакитному вбранні блищить в Пакистані Принцу Чарльзу заборонили бачити 6-річного сина Кейт Міддлтон: деталі скандалу
Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся