Руководитель пресс-службы ОСУВ "Хортица" рассказал, какие военные Telegram-каналы следует читать

В Украине много телеграмм-каналов, посвященных войне с РФ, содержащих полезную информацию. Но всю такую информацию нужно проверять.

Об этом в эфире совместной программы Центра противодействия дезинформации и "Укринформ" "Станция Краматорск" заявил руководитель пресс-службы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш.

В частности, на вопросы ведущего, военного фотографа Влада Либерова, как он относится к военным телеграммам-каналам типа "Бахмутский Демон", "Говорит снайпер" и другим, Евлаш ответил, что читает многие каналы, в том числе и враждебные.

"У меня есть определенный информационный пузырь, в котором я беру информацию. Там много разных телеграмм-каналов. Есть много российских ИПСОшных каналов, которые я смотрю, чтобы понимать, какие они нарративы хотят засунуть в наше информационное пространство", - отметил Илья Евлаш.

Также офицер добавил, что смотрит и украинские каналы, в частности, "Бахмутский Демон". "Там бывают интересные инсайды, но, конечно, всю эту информацию нужно проверять", - подчеркнул он.