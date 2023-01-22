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Какой церковный праздник отмечается 22 января: важные приметы, что нельзя делать, у кого день ангела

Какой сегодня праздник (pixabay.com)
Автор: Styler

22 января православные отмечают день памяти святого мученика Евстратия. В Украине празднуется День соборности.

О главных приметах и табу 22 января, а также у кого день ангела - читайте в материале Styler.

Что нам известно о святом

Святой Евстратий пострадал за свою веру во Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианскую веру.

Тогда первым за свою веру пострадал священник Аравийской церкви мученик Авксентий. Когда его страдания и стойкость увидел Евстратий, который в то время был мэром города Саталиона, он решил признаться, что тоже давно тайно исповедует христианство.

За это признание и слова его страшно избили, а потом сожгли. Святого же Аксентия сначала держали в тюрьме, морили голодом, а затем обезглавили.

За свою жизнь сделал много хороших дел, он выстроил множество больниц, соборы и храмы.

22 января было принято идти в баню, чтобы отмыться и смыть Святки. Люди верили, что в этот день у банщика (духа, живет в бане) можно взять шапку-невидимку. Для этого в парную нужно зайти последним и под подошву левого сапога положить крестик.

Главные приметы этого дня

  • Если день на Филиппа ясный, значит, год будет урожайным и благополучным.
  • Если вороны и галки 22 января сидят на верхушках деревьев, то морозы, по этой примете, скоро усилятся.
  • Если вороны и галки сидят на снегу – примета к тому, что можно ожидать потепления. Если же они собираются на верхушках деревьев – скоро похолодает.
  • Если кошка залезает на печь – это предвещает морозы. Если лежит кверху брюхом – ждите оттепели.

Что сегодня делать нельзя

  • Сегодня нельзя пришивать пуговицы, иначе нескоро избавитесь от старых проблем.
  • Нельзя чтобы в доме было неубрано целый день.
  • В этот день нельзя бездельничать и плохо выполнять работу, а то святой Филипп накажет.

Кто празднует день ангела

Именины сегодня отмечают Евстрат, Петр, Филипп, Пахом, Захар, Антонина.

Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.

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