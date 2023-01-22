Какой церковный праздник отмечается 22 января: важные приметы, что нельзя делать, у кого день ангела

22 января православные отмечают день памяти святого мученика Евстратия. В Украине празднуется День соборности.
О главных приметах и табу 22 января, а также у кого день ангела - читайте в материале Styler.
Святой Евстратий пострадал за свою веру во Христа в Армении, когда правление было в руках императора Диоклетиана, известного своими гонениями за христианскую веру.
Тогда первым за свою веру пострадал священник Аравийской церкви мученик Авксентий. Когда его страдания и стойкость увидел Евстратий, который в то время был мэром города Саталиона, он решил признаться, что тоже давно тайно исповедует христианство.
За это признание и слова его страшно избили, а потом сожгли. Святого же Аксентия сначала держали в тюрьме, морили голодом, а затем обезглавили.
За свою жизнь сделал много хороших дел, он выстроил множество больниц, соборы и храмы.
22 января было принято идти в баню, чтобы отмыться и смыть Святки. Люди верили, что в этот день у банщика (духа, живет в бане) можно взять шапку-невидимку. Для этого в парную нужно зайти последним и под подошву левого сапога положить крестик.
Именины сегодня отмечают Евстрат, Петр, Филипп, Пахом, Захар, Антонина.
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