Какой церковный праздник 9 мая: что нельзя делать, а кого поздравить с именинами
Православная церковь 9 мая почитает память святой Глафиры.
В материале Styler читайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Что известно о святой Глафире
Благочестивая девушка Глафира жила в IV веке. Она была служанкой царицы Констанции – жены Ликиния, правителя Восточной Римской империи. Император подписал в 313 году указ о терпимости к другим религиям, в частности к православной.
В этот день проговаривают заговоры для посадки семейства бобовых. Также в этот день готовят блюда из гороха – кашу или суп с мясом. В этот день ожидают прилета ласточек.
Народные приметы этого дня
- Высокая и яркая радуга – к хорошей погоде, бледная и низкая – к ненастью.
- Кукушка кукует – на теплую погоду.
- Ясный и солнечный день – к жаркому лету и урожаю яровых.
- Во время дождя запели птицы – скоро распогодится.
- Птицы в огороде и в саду появились – будет отменный урожай на деревьях и грядках.
- Если яблоня до сих пор не зацвела – урожая яблок не будет.
- Чем зеленее радуга, тем сильнее будет дождь.
Что нельзя делать 9 мая
- Не давайте совета, вообще в этот день запрещено вмешиваться в чужую жизнь.
- Не проливайте на землю воду, потому что придет засуха.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.
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